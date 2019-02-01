Египет вводит смертную казнь для наркоторговцев

Кабинет министров Египта одобрил законопроект, согласно которому торговцы наркотиками будут приговариваться к смертной казни, сообщает Аль-Масри Аль-Йом.

Закон, который был представлен на рассмотрение кабинета министров позавчера, является частью более широкого законопроекта по борьбе с распространением наркотиков в стране и незаконным оборотом наркотиков.

В проекте поправки говорится, что любой, кто «ввез или экспортировал синтетические вещества, обладающие анестезирующим эффектом или вредные для ума, тела или психологических и неврологических состояний, должен быть наказан смертью», добавляя, что те, кто хранит наркотики с целью торговли людьми, могут столкнуться с пожизненным заключением и максимальным штрафом в размере 28 000 долларов США.

Также предусмотрен дополнительный штраф в размере 11 300 долл. США для лиц, уличенных в хранении наркотиков для индивидуального потребления, вместе с тюремным заключением на срок не менее одного года.

Этот шаг произошел лишь через неделю после того, как британская туристка Лора Пламмер была досрочно освобождена из египетской тюрьмы, куда она попала по обвинению в незаконном обороте наркотиков. Ее приговорили к трем годам заключения за то, что в октябре 2017 года она пронесла 290 обезболивающих препаратов трамадола в своем багаже, предположительно для ее партнера, который страдает от хронической боли после автомобильной аварии.

Наркотическая зависимость остается серьезной проблемой в Египте, которая, по оценкам, в два раза превышает глобальные показатели: примерно десять процентов населения страны, более девяти миллионов человек, употребляют наркотики.

Трамадол является самым популярным наркотиком среди потребителей, за ним следуют каннабис и героин. Использование трамадола, в частности, возросло с 2010 года, причем многие объясняют эту тенденцию сложной экономической ситуацией в стране и чувством безнадежности среди молодежи.

Наркотики поступают в Египет из Южной Азии, обычно через море и аэропорты, а затем распространяются по всему региону Северной Африки и в Европу. Незаконный оборот наркотиков в Египте также является основным видом деятельности транснациональных организованных преступных сетей.

Однако статистика, опубликованная в прошлом месяце министром социальной солидарности Гадой Вали, показала, что в 2018 году 116 500 египтян прошли курс лечения от наркомании, что на 12 процентов больше, чем годом ранее. Около 97 процентов из тех, кто обращался за лечением, составляли мужчины.

Вали сказала, что спрос на лечение увеличился, в частности, после того, как в апреле была развернута кампания в СМИ с участием футболиста Мухаммада Салаха. Видео с Салахом стало популярным в социальных сетях в Египте, и за первые три дня после его выхода его просмотрели более пяти миллионов раз.