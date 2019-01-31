Тумсо Абдурахманова нельзя выдавать России - Human Rights Watch

Российский офис международной правозащитной организации Human Rights Watch попросил министра внутренних дел Польши предоставить убежище чеченскому блогеру Тумсо Абдурахманову, сообщают Кавказ.Реалии.

Правозащитники обращают внимание польских властей на серьезные нарушения прав человека в Чечне и отмечает, что депортация Абдурахманова обернется для него расправой.

"Если Абдурахманов будет возвращен в Россию, он столкнется с реальной угрозой пыток и, вероятно, подвергнется преследованиям за свои политические и религиозные убеждения", - говорится в письме HRW.

В качестве примера правозащитники ссылаются на историю смерти преподавателя грозненского университета Хизира Ежиева, которого нашли мертвым в 2015 после задержания полицейскими. Также в обращении рассказывается о давлении и преследовании в отношении Рамазана Джалалдинова, критика чеченских властей, который был вынужден покинуть республику после угроз и сожжения его дома.

Напомним, Абдурахманов бежал из России после конфликта с родственником Рамзана Кадырова. На родине его обвиняют в причастности к боевикам, но как утверждает Абдурахманов, дело против него сфабриковано.

HRW – не первая правозащитная организация, проявивщая солидарность с Абдурахмановым. Ранее Amnesty International также призвала главу МВД Польши не выдавать блогера России.