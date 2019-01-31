Абу Бакр Башир чуть не вышел на свободу - но отказался присягать государству

Адвокат осужденного Абу Бакра Башира, основателя и лидера группы «Джемаа Исламия» и «Индонезийского совета моджахедов», заявил две недели назад, что Абу Бакр будет освобожден из тюрьмы в течении недели.

Адвокат Мухаммад Махендрадатта заявил, что решение об освобождении 80-летнего Абу Бакара Башира было принято по гуманитарным соображениям — старик очень слаб и болен.

Это объявление было сделано во время предвыборной кампании (выборы состоятся в апреле) и ряд оппозиционных наблюдателей считает, что тем самым президент Джоко Видодо пытается завоевать голоса консервативных мусульман.

Абу Бакр Башир считается вдохновителем теракта в 2002 году на популярном индонезийском туристическом острове Бали. Тогда погибли 202 человек, многие из которых были иностранцами, включая десятки австралийцев.

В марте прошлого года Австралия предостерегала Индонезию от любой снисходительности по отношению к Баширу, когда правительство рассматривало вопрос о домашнем аресте и других формах помилования.

Башира, который был духовным лидером группы «Джемаа Исламия», ответственной за взрывы, арестовали почти сразу после инцидента.

Но прокуроры не смогли доказать ряд обвинений, связанных с «терроризмом», а сам он неоднократно отрицал свою связь с терактами на Бали. Вместо этого он был приговорен к 18 месяцам тюремного заключения за иммиграционные нарушения.

В 2011 году он был приговорен к 15 годам тюремного заключения за поддержку военного лагеря для радикалов.

Между тем, объявление о возможном освобождении Абу Бакра вызвало протесты как внутри Индонезии так и за рубежом. Решение назвали «несвоевременным, юридически некорректным и нечувствительным». Австралийцы опасаются, что он будет подстрекать к новым терактам, индонезийская оппозиция указывает, что престарелый шейх не признает секулярных основ индонезийского общества.

Вся эта критика вынудила Джоко Видодо заявить, что Абу Бакр Башир выйдет на свободу только если пообещает оставаться лояльным государству и его светской идеологии.

«Условия должны быть выполнены, такие как лояльность унитарному государству Индонезии, Панчасиле», - сказал Видодо, имея в виду светскую идеологию государства, которая, к слову, включает в себя признание единого Бога.

На самом деле, требование объявить лояльность Панчасилу является необходимой для всех осужденных за терроризм, чтобы получить досрочное освобождение.

Но 23 января ходатайство об освобождении Башира было отменено. Причина — Башир отказывается подписать заявление о верности Панчасиле. Как передает его адвокат, Башир сказал ему, что его верность относится только к Аллаху и Исламу.