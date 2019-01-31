Православные татары как авангард Русского мира

29 января в Москве, в храме апостола Фомы прошла четвертая православная татарская конференция в рамках ежегодных Международных Рождественских образовательных чтений. Тема круглого стола — "Православные татары — форпост миссии Русской Православной Церкви в евразийском интеграционном процессе" и "История и перспективы православной миссии среди тюркоязычных народов". На дверях православного храма с позолоченными крестами красовалась надпись "Рәхим итегез!", что в переводе с татарского означает "Добро пожаловать!".

На самой конференции было около 100 человек: священники, представители казачества, которые во время проповеди недоуменно оглядывались на прихожан, произносивших вместо "Господи, помилуй!" "Әй, Ходай, ярлыка!" и "Алла бирсә" на татарском языке.

Первоначально мероприятие должно было пройти в здании Татарского культурного центра, известного как Дом Асадуллаева. Однако в последний момент место проведения конференции было изменено. Причиной переноса стало возмущение татарских активистов. Так, например, председатель общественной организации "Фонд развития мусульманских народов" Гаяр Искандер в интервью "Idel.Реалии" заявил, что "проведение конференции православных татар грубо нарушает Федеральный закон "О национально-культурной автономии", не предусматривающий проведение автономиями миссионерской деятельности". Он считает, что православная церковь располагает достаточным количеством помещений для своей работы в столице. По словам Гаяра Искандера, не все желающие вовремя узнали об изменении места проведения конференции, многие православные татары и священнослужители сначала пришли в Дом Асадуллаева, откуда их вежливо направляли в храм апостола Фомы на Кантемировской. По этой же причине на мероприятие не пришел ранее заявленный митрополит Псковский и Порховский Тихон.

Отметим, крещёные татары (кряшены) к новобращенным в православие татарам-неофитам отношения не имеют.

Об этом инциденте во время своего выступления на конференции вспомнил председатель регионального отделения партии "Родина" в республике Татарстан Евгений Бородин. Он заявил, что "этот провокационный шаг нельзя оставлять без внимания, более того, нужно писать заявление в прокуратуру, потому что правоохранительные органы, которые следят за деятельностью подобных организаций, должны дать оценку ее руководителю". Он заявил, что татарскому культурному центру покровительствует Татарстан, но деньги выделяются только на Сабантуй, видимо, чтобы делегация республики приехала и посмотрела в Коломенском на всё величие татарской нации".

Он также призвал православных татар принять активное участие в обсуждении и создании Стратегии развития татарского народа, внимательно ознакомиться с ее содержанием, внести свои корректировки и отправить всем адресатам, которые имеют отношение к ее разработке. Бородин посетовал на то, что в документе ни слова не сказано о том, что есть православные татары, и что там четко прослеживается линия именно мусульманского вектора развития татарского народа. По его словам, публичные слушания этого документа проводятся в добровольно-принудительном порядке. По мнению Евгения Бородина, Стратегия развития татарского народа — это довольно радикальный документ, где просматривается национальная сепаратистская идеология, и всем понятно, к чему это может привести.

Политик также заявил, что идея Татарстана создать некую Северную Мекку в Булгарах провалилась. По его мнению, татарские православные общины должны активно продвигать идею создания там духовного евразийского центра, поскольку там более 80% населения — русские. Кроме того, Бородин считает необходимым создание епископальной кафедры, которая будет оказывать максимальное содействие воцерковлению татар, которые идут в церковь и пытаются объединяться.

Татарстан уже вряд ли будет существовать"

На конференции также выступила руководитель православной татарской общины Москвы Динара Бухарова. Она рассказала, что по неофициальным данным в Москве проживает 1 млн татар, а всего в России — 7 миллионов. По ее мнению, татары, проживающие в Москве и Московской области, в подавляющем большинстве исповедуют православное христианство — это признают татарские общественные деятели, в том числе Фарит Фарисов, председатель Попечительского комитета Совета муфтиев России, и лидер общины "Штаб Татар" Рустэм Ямалеев, но пока они не готовы об этом сказать открыто.

Напомним, ранее в интервью православному телеканалу "Спас", Бухарова заявила о том, что татары раньше были казаками, в родном селе её отца широко отмечался Петров день, функционировала церковь, а в ислам местные татары перешли позже, чем сильно разозлила жителей деревни Красная Горка (Сафаджай) Нижегородской области. В 2016 году она же обратилась к президенту США Дональду Трампу и потребовала отменить закон о порабощенных народах. Согласно этому закону, в штатах ежегодно проводится Неделя порабощённых народов". (В тексте резолюции Конгресса, ставшей законом, к народам, утратившим национальную независимость благодаря "империалистической политике, прямой и косвенной агрессии коммунистической России", был отнесен, в том числе, и регион Идель-Урал.)

Динара Бухарова

На конференцию приехали священники-татары из разных городов. Каждый рассказывал о своей истории обращения в православие, говорили также о том, что надо читать проповеди на татарском языке для привлечения большего количества татар в православие.

Гостем конференции был доктор исторических наук, автор книги "Новейшая история ислама в России" Роман Силантьев — известный своими исламофобскими высказываниями. В своем выступлении он сказал, обращаясь к православным татарам, что не всех их любят, но к этому надо относиться спокойно, поскольку есть люди в стране, которые чувствуют себя государством в государстве, и считают, что власти с их капризами должны считаться, они шантажируют власть, но верховная власть начала жестче к этому относиться и реагирует на это с меньшим пониманием.

Роман Силантьев (справа)

​

— Поэтому спокойно делайте свое дело, дело ваше правое. Православных тюрков становится всё больше. Вот еще один архиерей у нас появился: наполовину татарин, наполовину башкир. Будут еще архиереи из татар и башкир. В православной церкви всем народам рады. Этническое разнообразие прихожан радует.

Рассказал Силантьев и о том, как священник в храме в городе Булгар, отец Владимир, оказался создателем секты, который зарабатывал деньги на продаже магических услуг.

— Вот как раз сегодня я был на миссионерской секции, говорили о православных сектах. Во Владимирской области во множестве они присутствуют, бешеные деньги зарабатывают. Секта так называемого бога Кузи более миллиарда рублей православных стяжала якобы на нужды православных Донбасса, восстановление монастырей, храмов. Давайте трезвее на это смотреть.

Эти слова вызвали недовольство ведущего конференции Дмитрия Шигапова, который, в частности, называет город Булгар колыбелью христианства в Поволжье, и он попросил историка оставить при себе его негативную оценку деятельности отца Владимира. На что Роман Силантьев возразил, что это не его мнение, а официальная позиция церкви.

Дмитрий Шигапов (выступает)

​После завершения мероприятия Силантьев высказал свое возмущение поведением ведущего руководителю православной татарской общины Москвы Динаре Бухаровой и сказал, что это может повлечь за собой отлучение от церкви общины православных татар.

В интервью "Idel.Реалии" активист из числа православных татар Дмитрий Шигапов рассказал, что сейчас община проходит процедуру юридической регистрации в минюсте, уже поданы документы. По уставным документам, там необходим председатель, совет, в который будет входить не меньше четырех человек. В самой общине несколько десятков человек по Москве, которые активно участвуют во всех мероприятиях. Например, отец Андрей Якубов, который вместе с православными татарами читает молебен, в том числе на татарском языке — а вообще в общине несколько сотен человек.