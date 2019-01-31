Женщины Туниса требуют легализовать полигамию

Группа тунисских женщин использовала социальные сети, чтобы призвать к демонстрации с требованием легализации многоженства.

Многоженство (полигамия) в Тунисе является запретной темой и преступлением, наказуемым по закону в соответствии со статьей 18 Кодекса о личном статусе. Тем не менее, группа женщин обратилась в социальные сети с призывом провести акцию протеста перед парламентом с требованием легализовать многоженство.

Эта новость была озвучена президентом Форума свободы и гражданства Фатхи аль-Згалом, который подтвердил, что «демонстрация носит стихийный характер и проходит в рамках акции для решения проблемы незамужних женщин в стране».

Аль-Згал сказал в своем интервью Alkhaleej Online, что сам не призывал к демонстрации, но поддерживает идею, потому что считает, что необходимо найти решение проблемы, когда многие женщины не могут выйти замуж.

Он добавил, что также призывает пересмотреть все статьи кодекса о личном статусе - свода законов, которые определяют права и свободы женщин в Тунисе, - а не только статью, касающуюся многоженства. Это включает в себя пересмотр несправедливых процедур развода и отмену принципа усыновления, поскольку это противоречит законам шариата.

Аль-Згал подчеркивал в предыдущих заявлениях для прессы, что женщины будут участвовать в демонстрации, чтобы выразить свой гнев в связи с неспособностью Туниса разрешить многоженство. Он добавил, что «протест не связан с каким-либо политическим образованием и не возглавляется какими-либо объединениями».

Призывы к демонстрации вызвали дебаты по проблеме полигамии, которая отвергается большинством тунисцев, но поддерживается про-шариатским меньшинством.

В этом контексте исследователь исламской цивилизации Сами Брахам пишет: «Незамужние женщины, которые упустили возможность замужества, считают, что открытие двери в многоженство позволит им выйти замуж». Однако он добавил, что «по моей оценке и согласно моему знанию мужского пола, к которому я принадлежу, произойдет обратное, потому что кризис будет усугубляться мужчинами, которые ищут молодых женщин, если они не примут брак как акт милосердия и доброты».

Ряд активистов полагает, что призыв к многоженству был мотивирован политическими партиями с целью нацелиться на «исламистское» движение "Ан-Нахда", чтобы исказить его имидж перед предстоящими выборами. Активист Мухаммад Нур Муса охарактеризовал демонстрацию как «сатанинскую идею», которая «направлена ​​на то, чтобы мобилизовать сторонников режима и его партнеров для искажения движения исламской Ан-Нахды». «Это провальный план, который не обманет разумных тунисских людей», - добавил он.

Другой активист, Рауф Аль-Гизани, назвал это требование «попрошайничеством на выборах», направленным на искажение имиджа Ан-Нахды. Он отметил, что политические партии, близкие к президенту Туниса Беджи Каиду Эссебси, поддержали эти шаги и призвал людей не следовать этим призывам.

Другими словами, парадоксально, но именно т.н. «исламисты» (сами себя они называют «мусульманскими демократами») стоят в оппозиции к возможной демонстрации, ибо чувствуют в ней подвох.

Между тем глава Национального союза тунисских женщин Радия Джерби заявила, что статьи Кодекса личного статуса были утверждены Конституцией Туниса и не могут быть изменены путем протеста.

Джерби считает призывы к протестам, требующим многоженства, «формой безумия, патологическим явлением». Она заявила, что это также «указывает на недостаточную осведомленность тех, кто этого требует», добавив, что «это не повлияет на образ жизни тунисского общества или достижения тунисских женщин».

Согласно последнему докладу, опубликованному Национальным управлением по делам семьи и народонаселения в декабре 2017 года, Тунис является одним из лидеров среди стран с высоким уровнем нежелания вступать в брак, причем показатели составляют 60 процентов, что намного выше, чем среди других арабских стран.

В докладе показано, что число одиноких женщин увеличилось до более чем 2,25 млн. из 4,9 млн. женщин в стране. Эта цифра увеличилась с 990 000 в 1994 году, при этом уровень незамужества самый высокий среди женщин в возрасте 25–34 лет.

Согласно международному исследованию, проведенному в декабре, Тунис занимает четвертое место в арабском мире и первое место в Северной Африке по проценту одиноких женщин.

Впрочем, различные социологи и активисты сейчас доказывают, что многоженство не является решением проблемы. Социолог Салахуддин бен Фарадж сказал Alkhaleej Online, что «многоженство откроет дверь к появлению новых социальных проблем, которых сегодня не существует», отметив, что «реализация этой идеи практически невозможна в Тунисе, поскольку многоженство не превышало 5 процентов, когда оно было дозволено столетия назад».

Отметим, что в чем-то социологии правы. Вопреки популярному представлению о том, что якобы многоженство может решить проблемы демографии или массового незамужества, на практике это не совсем так, особенно в современном обществе, где не существует традиционной структуры, которая была бы способна поддерживать такую семейную модель. Тем не менее, есть множество других аргументов, которые необходимо принять во внимание и безусловно дать возможность людям заключать браки так, как они того желают, если это разрешено Шариатом.