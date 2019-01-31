Ирландский парламент принял закон о санкциях против израильских поселений в Палестине

Ирландский парламент проголосовал за законопроект, который запретит продажу товаров и услуг из незаконных израильских поселений.

Сенат Ирландии в декабре одобрил знаменательный законопроект об оккупированных территориях, представленный сенатором Фрэнсисом Блэком.

Законодательство объявляет правонарушением, если некое лицо «импортирует или пытается импортировать товары для поселений», «продает товары для поселений» или «предоставляет услуги израильским поселениям».

После голосования в прошлом году законопроект все еще требовал одобрения нижней палаты ирландского парламента (Dáil). Ровно неделю назад он прошел подавляющим большинством голосов 78-45.

«Удивительно! Сначала Seanad, а теперь Dáil: подавляющее большинство проголосовало за законопроект об оккупированных территориях 2018 года и запрет на незаконные товары #SettlementGoods!» - Блэк написал в твиттере.

«Ирландия всегда будет отстаивать международное право + права человека, и мы на шаг ближе к созданию истории».

Закон все еще должен пройти несколько этапов внесения изменений и пересмотра, прежде чем он будет подписан, но он поддерживается всеми оппозиционными партиями Ирландии.

В случае его принятия Ирландия станет первой страной ЕС, которая введет такой запрет, криминализирующий израильскую деятельность по созданию поселений.

Решение ирландского парламента с восторгом восприняли в Палестине, а Мустафа Баргути, глава независимой партии Палестинской национальной инициативы, заявил, что законопроект является «великой победой движения за бойкот, отчуждение и санкции».

Между тем израильские чиновники с негодованием отреагировали на это предложение, ирландский посол в Израиле был вызван на выговор в пятницу.

В заявлении премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху говорится, что ирландские меры отражают «лицемерие и антисемитизм».

Напомним, что с момента захвата и оккупации палестинских и сирийских территорий в 1967 году Израиль построил более 200 поселений на Западном берегу, в Восточном Иерусалиме и на Голанских высотах.