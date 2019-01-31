В Турции заблокировали сайты лжепророка

В Турции после жалобы Управления по делам религии (Диянет) были заблокированы веб-ресурсы, пропагандирующие взгляды ложного пророка Искендера Эвренесоглу.

Эвренесоглу объявил себя и пророком и махди. Он утверждал, что якобы получил пророческое откровение, которое он собрал в книге под названием «Огни пророчества» (Risalet Nurları).

Постановление мировых судей последовало за недавним президентским указом, предоставившим Диянету право пересматривать и подвергать цензуре нелицензионное толкование Корана.

В своем решении суд в Анкаре сослался на заключение Диянета о том, что веб-сайты лжепророка «вредны по отношению к основным качествам Ислама».

Лжепророки и особенно лжемахди появлялись периодически в истории исламской цивилизации. Некоторые из них по сути создали новые религии, как например Мирза Гулям из Кадьяна или Хусейн Али Нури («Бахаулла»), создавший секту бахаитов.

Но стоит отметить, что это решение суда не на шутку встревожило секулярную часть турецкой оппозиции. Ведь согласно конституции Турция это светская страна, где формально любой человек может верить во что хочет, даже в то, что он сам пророк. И соответственно, запрет веб-сайтов такого лжепророка, аргументированный «вредом Исламу», рассматривается ими как очередное наступление «политического ислама» на Турцию.