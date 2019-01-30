"Азатлык" не верит в укрепление российской гражданской идентичности

Союз татарской молодежи "Азатлык" сомневается в возможности укрепления единой российской гражданской идентичности после того, как Москва приняла ограничительные меры по языкам народов России, сообщают Idel.Реалии.

«— Одними творческими проектами российскую гражданскую идентичность не укрепить после того, как правительство РФ сделало в предыдущие годы против своего народа, в частности, против не русских народов. Взять только закон о добровольном изучении не русских языков. Чтобы укрепить эту идентичность нужно повернуться к народу лицом и стараться улучшить его жизнь, помогать сохранять и развивать язык и культуру всех народов России» — отмечают в организации.

Татарские активисты также указали на акценты Минкультуры России в данном проекте:

«— Фразой "на популяризацию русского языка и литературы" здесь, кажется, нам ясно дали всё понять. Почему такой упор делается только на русский язык и почему его вообще так выделили?! Он в России не популярный что ли или его мало людей знают, забывают?! С русским языком вроде всё нормально по сравнению с остальными языками в России».

Речь идет о недавно объявленном Минкультом конкурсе творческих проектов, направленных на «укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов России», а также на «популяризацию русского языка и литературы, народных художественных промыслов и ремесел».

Конкурс проводится среди некоммерческих организаций. Федеральные средства выделены на 100 творческих проектов, объем средств федерального бюджета, расходуемых на каждый творческий проект, не должен превышать 3 млн. рублей.

Разумеется, вопросы татарских активистов сугубо риторические. Никакой российской гражданской идентичности для всех народов многонациональной России не предусматривается.