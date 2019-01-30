В Узбекистане специально для глухих будут транслировать пятничные проповеди с сурдопереводом

Главные мечети Узбекистана с 25 января специально для верующих с дефектами слуха будут впервые транслировать пятничные проповеди в прямом эфире с сурдопереводом. Об этом сообщает «Фергана» со ссылкой на Духовное управление мусульман Узбекистана (ДУМ).

«Теперь люди, имеющие проблемы со слухом, в специально отведенных местах смогут через мониторы не только наблюдать за имамом, читающим молитвы, но и понимать сказанные им слова», — говорится в сообщении ДУМ. На экранах транслируется сама молитва, а стоящий рядом сурдопереводчик жестовым языком излагает ее содержание.

Сурдопереводы уже были показаны в мечети Шейха Зайниддина в Ташкенте, Центральной мечети Чирчика и мечети Ходжи Исхака Вали в Самаркандской области.

Сообщается, что на таких мечетях будут установлены международные знаки, указывающие, что для людей с ограниченными возможностями определенной категории имеются специальные помещения.

1 февраля в 25 соборных мечетях Узббекистана будут организованы специальные сурдопереводы пятничных проповедей. В будушем проект планируется реализовать в каждой области страны.

Наблюдатели считают, что это решение стало одной из мер в рамках «мягкой ре-исламизации» страны, начатой президентом Шавкатом Мирзиёевым.