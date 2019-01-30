ХАМАС призывает помочь ему биткойнами

Вооруженное крыло палестинского движения ХАМАС, которое трижды воевало с Израилем, а сейчас сталкивается с финансовыми проблемами, призвало сторонников отправлять средства с использованием криптовалюты.

Абу Убейда, представитель Бригад Иззедина аль-Кассама, разослал сообщение с просьбой направить финансовую помощь в криптовалюте, поскольку группа сталкивается с международными санкциями.

«Поддержите сопротивление финансово через биткойн-валюту», - попросил Абу Убейда во вторник, добавив, что точный механизм будет объявлен позже.

Это первый раз, когда Бригады Иззедина аль-Кассама обратились за финансовой поддержкой через цифровую валюту.

Напомним, что биткойны являются самой популярной из криптовалют, цифровой формы денег, которую можно использовать для оплаты некоторых транзакций в Интернете. Транзакции через биткойны могут осуществляться анонимно и не поддерживаются никаким правительством или центральным банком.

Ранее биткойн неоднократно подвергался критике за то, что люди используют криптовалюту для покупки наркотиков и оружия. Вероятно, теперь прибавится и критика за «поддержку палестинского терроризма».

ХАМАС, управляющий сектором Газа, в последние годы столкнулся с финансовыми затруднениями, так как банки стараются не иметь никаких дел с организацией.

В тоже время представители ХАМАС заявили, что его военное крыло получает значительную поддержку со стороны Ирана, хотя маршруты, по которым эти средства переводятся, непрозрачны.