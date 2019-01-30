У берегов Джибути перевернулись лодки с сотнями беженцев

Агентство по миграции ООН заявило во вторник, что пять человек погибли и около 130 пропали без вести у побережья Джибути после того, как перевернулись две лодки, перевозящие мигрантов.

По данным Международной организации по миграции (МОМ), инцидент произошел примерно через 30 минут после того, как перегруженные лодки вышли в открытое море из Годории на северо-восточном побережье Джибути.

«Получив предупреждение от местных жителей, группа жандармов собралась во второй половине дня возле места происшествия, о котором сообщалось, и обнаружила двух выживших, а также останки трех женщин и двух мужчин», - говорится в заявлении МОМ.

Один выживший сообщил, что на его лодке было около 130 человек, но он не смог назвать количество пассажиров на другом судне.

«Береговая охрана также была предупреждена и начала поисково-спасательные операции. Эти операции все еще продолжаются с двумя патрульными катерами», - говорится в заявлении.

Расположенный через Баб-эль-Мандебский пролив прямо напротив истерзанного войной Йемена и рядом с нестабильными Сомали и Эфиопией, в последние годы стал транзитным пунктом для мигрантов, направляющихся в поисках работы на Аравийский полуостров.

Регион Обок, откуда отправились лодки, необычен тем, что в нем можно встретить людей, проходящих в обоих направлениях: лодки йеменских беженцев, спасающихся от войны, и лодки африканских мигрантов, ищущих лучших возможностей в Аравии.

МОМ управляет центром в Обоке, помогая мигрантам, которые хотят избежать конфликта в Йемене.

В 2017 году из Йемена прошли около 2900 человек, в основном сомалийцы и эфиопы. В тот же год, около 100 000 мигрантов наоборот, направились в неспокойную страну.

«Число вновь прибывших в Йемен непрерывно увеличивается с 2012 года, несмотря на возросшую нестабильность и насилие после войны, разразившейся в марте 2015 года. Число прибытий достигло максимума в 2016 году, когда в Йемен прибыло более 117 000 человек», - говорится в заявлении МОМ в 2018 году.

Это пожалуй одна из самых необычных ситуаций с миграцией в мире — мигранты в Йемен прибывают несмотря на то, что в стране сейчас происходит один из самых серьезных гуманитарных кризисов в мире. Чиновники ООН говорят, что 80 процентов населения - 24 миллиона человек - нуждаются в помощи, и почти 10 миллионов находятся всего в одном шаге от голода.

МОМ говорит, что большинство мигрантов отправляются в Йемен на своих ногах, идя пешком от жарких пустынных районов восточной Эфиопии, Джибути и северной части Сомали. По прибытии в Йемен они сталкиваются с пытками, шантажом, сексуальным насилием или принудительным трудом

Стратегический морской путь в проливе неоднократно оказывался опасным.

В прошлом году, по меньшей мере, 30 мигрантов из Сомали и Эфиопии утонули, когда их лодка перевернулась у берегов Йемена. Сообщается, что их обстреливали.

В августе 2017 года десятки мигрантов из Сомали и Эфиопии погибли после того, как торговцы людьми заставили их спуститься с двух йеменских судов в море.

По данным Всемирной организации здравоохранения, в результате конфликта в Йемене погибли по меньшей мере 10 000 человек с тех пор, как военная коалиция под руководством Саудовской Аравии вмешалась в поддержку свергнутого правительства в марте 2015 года.