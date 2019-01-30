Больше чем футбол: Катар обыграл ОАЭ

Сборная Катара по футболу обыграла хозяев турнира - сборную Объединенных Арабских Эмиратов - со счетом 4: 0. Тем самым катарская команда вышла в финал Кубка Азии.

Авторами победы стали Буалем Хухи (22), Али Альмаоэз (37), Хассан Аль-Хаидос (80) и Хамид Исмаил (90+3).

Теперь в финале Кубка Азии катарцы сыграют со сборной Японии, которая уже четырежды становилась обладателем Кубка — 1992, 2000, 2004 и 2011 годы. Финальная игра состоится 1 февраля на стадионе «Зайед Спорт Сити» в Абу Даби.

Впрочем, отнюдь не сама игра привлекла внимание к этому матчу. Футбол, как известно, практически во всем мире неразрывно связан с политикой, но в данном случае это даже мало кто пытался скрывать. Как верно замечают наблюдатели, футбол в Персидском заливе является зеркальным отображением политики — такой же токсичный.

Так эмиратовские болельщики принялись забрасывать обувью и бутылками футболистов Катара, когда те праздновали свою победу. Также громко был освистан прозвучавший гимн Катара.

Напомним, что забрасывание обувью считается одним из самых страшных оскорблений на Ближнем Востоке, и вряд ли этот инцидент будет забыт, как обычные фанатские разборки по всему миру.

«Это была непростая ситуация», - сказал тренер сборной Катара Феликс Санчес.

«Игроки знали, что будет большое давление, но они справились со своими эмоциями довольно хорошо. Я очень горжусь ими».

Напротив, в Катаре сейчас царит атмосфера национального праздника, и разумеется, дело не только в спортивной победе. Это еще и политическая победа блокадного эмирата над одним из самых активных оппонентов. В общем, если и согласны катарцы и эмиратовцы хоть в чем-то, так это в простой истине, что футбол в Персидском заливе это больше, чем футбол.