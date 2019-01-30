В мечеть на Филиппинах бросили гранату: два человека погибли

По меньшей мере два человека были убиты и четверо ранены в результате взрыва гранаты в мечети на юге Филиппин, сообщают местные чиновники.

Нападение в городе Замбоанга произошло утром в среду, всего через несколько дней после двух взрывов в римско-католическом соборе на острове Холо и поддержки широкого мусульманского самоуправления на референдуме в Минданао, самом нестабильном южном регионе страны.

«Внутрь мечети была брошена граната, в результате чего два человека были убиты и ранены еще четверо», - сообщил армейский спикер, подполковник Джерри Бесана агентству AFP.

В заявлении пресс-секретарь президента Родриго Дутерте Сальвадор Панело заявил, что нападавшие "насмехаются" над правительством из-за урегулирования ситуации с миром и порядком в Минданао.

«Терроризм вновь поднял свою варварскую и уродливую голову», - сказал Панело.

По сообщениям, жертвы спали в мечети во время нападения, что вызвало немедленное осуждение со стороны местных чиновников.

«Невозможно искупить такое кощунственное убийство. Это высшая форма трусости и непристойности - нападать на людей, которые молятся», - сказал региональный лидер Муджив Хатаман.

Совет уляма на полуострове Замбоанга осудил то, что он назвал «дьявольским, иррациональным и бесчеловечным актом», и призвал людей быть бдительными.

Пока никто не взял на себя ответственность.

Военные призывают к единству между общинами Минданао и просят общественность воздерживаться от спекуляций в социальных сетях, которые могли бы распространить дезинформацию.

Командующий региональной оперативной группой полковник Леонель Николя подчеркнул, что инцидент не был «ответным актом» за взрыв церкви три дня назад.

Напомним, что в результате двух взрывов во время воскресной церковной службы в соборе на горе Кармель в городе Холо, провинция Сулу, погибли по меньшей мере 21 человек и ранены более 100 человек.

За этот один из самых страшных случаев насилия на беспокойном юге Филиппин ответственность взяла на себе группировка ИГИЛ*

Президент Родриго Дутерте обвинил в теракте группировку «Абу Сайяф», которая заявила о своей верности ИГИЛ и уже неоднократно осуществляла взрывы, похищения и обезглавливания в Минданао.

Был ли это ответ или нет, но слишком уж очевидно, что если взрывать церкви, то может последовать и месть, причем в адрес не самих террористов, но в отношении ближайших мусульман. Все эти инциденты последовали за успешным и мирным референдумом 21 января, участники которого в подавляющем большинстве одобрили автономию для примерно пяти миллионов жителей преимущественно мусульманских районов Минданао.

Мусульмане составляют меньшинство на преимущественно католических Филиппинах и представляют около четверти населения региона Минданао.

Насилие на религиозной почве случается нечасто, и план автономии, направленный на борьбу с хронической бедностью, недостаточным развитием и насилием, в основном поддерживается филиппинцами по всей стране.

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