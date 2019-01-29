Черкесского репатрианта хотят лишить гражданства РФ и выгнать в Турцию

О том, что «многонациональная» Российская Федерация не является домом для всех ее коренных народов, вопреки тому, что декларируется, лишний раз читателям напоминать нет нужды. Достаточно посмотреть на ситуацию в национальных республиках. Но ситуация с черкесами, российским народом, чья значительная часть продолжает находиться за границей в диаспоре, по прежнему остается одним из самых вопиющих напоминаний о том, кто в России хозяин, а кто остается колонизированным субъектом.

История адыгейского репатрианта Муамара Коблева (Джаныдемира), который переехал в Российскую Федерацию ровно в тот же год, когда она появилась на карте, является хорошей иллюстрацией того, как российские власти относятся к коренному народу своей страны. Приводим его обращение, опубликованное ресурсом Адыгэ Хэку, полностью:

«Я родился в Турции в 1960 году. В 1991 году, когда начались массовые возвращения соотечественников на родину, я также решил переехать в Россию, где при жизни мой дед - Кобле Хаджимет Хаджи Исмаилович, имел российское гражданство.

16 июля 1993 года я приехал в г. Майкоп Республики Адыгея, зарегистрировался и поселился у своего знакомого Коблева Якуба Камболетовича по адресу: г. Майкоп, ул. Победы, д. 8, кв. 10. А 24.08.1993 года я получил вид на жительство.

03.09.1993 года я уехал в Турцию, чтобы навестить свою мать и уладить свои дела, связанные с работой. Из-за перенесённой травмы моей матерью в результате автоаварии я пробыл в Турции в течение одного года.

В 1994 году в Турции произошёл экономический кризис. В связи с этим обстоятельством и семейными трудностями я вынужден был проживать в Турции и вернулся в Россию только 22.09.1995 года.

28.09.1995 года я продлил свой вид на жительство до 22.07.1999 года. Всё время моего пребывания в России я проживал в квартире Коблева Я. К., где был зарегистрирован.

После смерти матери, 31.01.1997 года я окончательно вернулся в Россию, и меня больше ничего не связывало с Турцией. С этого момента я постоянно проживал по адресу: г.Майкоп ул.Победы д.8 кв.10, часто бывал в г.Туапсе по работе, где через общих друзей познакомился с будущей супругой Тешевой Л.Ш.

18.08.1997 года мы с Тешевой Л.Ш. выехали в Турцию, где 12.10.1997 г. зарегистрировали наш брак, после чего 10.11.1997г. вернулись в Россию. В связи с регистрацией брака с гражданкой России я получил свой паспорт российского гражданина 06.12.1997 года. В дальнейшем мы с женой проживали по адресу: г. Сочи, пос. Лазаревское, ул. Партизанская, д.14, кв.43.

В период нашего брака у нас родилось трое детей, с которыми я проживаю настоящее время по адресу г.Сочи, пос.Лазаревское, ул.Партизанская, д.4, кв.10.

В июне 2018 г. заместитель прокурора Краснодарского края – прокурор г. Сочи в интересах Российской Федерации обратился в Центральный районный суд г. Сочи с заявлением об установлении факта предоставления мною заведомо ложных сведений, просил установить факт предоставления мною, Джаныдемир Муаммером, в отделение паспортно-визовой службы МФД по Республике Адыгея заведомо подложных сведений о постоянном проживании в г. Майкопе, ул. Победы, д. 8, кв. 10 с 1993 года для последующего получения гражданства РФ.

Прокурор г.Сочи обосновал свои требования тем, что в прокуратуру г.Сочи из Службы в г.Сочи УФСБ России по Краснодарскому краю поступили оперативные материалы проведённой проверки законности получения уроженцем Турецкой Республики Джаныдемир Муаммером гражданства Российской Федерации. Прокурор указал в своём заявлении по проведённой проверке сотрудниками правоохранительных органов Адыгейской Республики о том, что установлено, что я, Джаныдемир Муаммер, в ноябре 1997 года обратился в отделение паспортно-визовой службы Республики Адыгея с заявлением о приёме в гражданство РФ, в котором в качестве места проживания указал адрес: Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Победы, д.8, кв.10.

Решением Центрального районного суда г. Сочи от 09 августа 2018 года удовлетворены исковые требования заместителя прокурора Краснодарского края – прокурора г. Сочи в интересах Российской Федерации об установлении факта предоставления заведомо ложных сведений, не смотря на наличие ряда процессуальных нарушений действующего законодательства, а также противоречивости свидетельских показаний, полученных от свидетелей на стадии досудебной проверки и в процессе судебного разбирательства. На данное решение мною была подана жалоба в Краснодарский краевой суд, который закрыв глаза на все имеющиеся процессуальные нарушения и несоответствия реальным обстоятельствам дела, оставил решение Центрального районного суда г.Сочи без изменения.

Уважаемые господа, для меня абсолютно очевидно, что не существует никаких фактических оснований для лишения меня российского гражданства, а силы инспирировавшие и сфальсифицировавшие это дело преследуют свои узковедомственные интересы, ничего общего не имеющие с интересами России.

Вернуться на историческую родину была не только моя мечта, но и завещание представителей многих поколений наших предков вынужденных покинуть родину после окончания Кавказской воины.

То, что сегодня правоохранительные органы Краснодарского края предпринимают против меня (пытаясь лишить меня родины) я расцениваю не иначе, как продолжение той страшной войны в новых исторических условиях, уже против нас - потомков насильственно депортированных и попытавшихся вновь приобрести историческую родину. Я смею так утверждать потому, что эти факты носят не единичный характер. Несмотря на весь этот беспредел, вопиющее беззаконие учиненное против меня и других представителей черкесского народа, пытающихся вновь обрести свою родину, я хочу очень надеяться, что и определенные представители Российских властных структур, национальные движения, общественные, политические деятели, представители творческой и научной интеллигенции откликнутся на мое обращение и окажут мне всяческое содействие и помощь в защите моих прав, оставаться и жить на родине предков в Российской Федерации.

Со своей стороны еще раз заявляю: пока бьется мое сердце и течет хоть капля крови в моих жилах, никакая сила не заставит меня по своей воле покинуть родину предков.

С уважением,

Муамар Коблев!»