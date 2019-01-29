Дело Асии Биби: суд подтвердил оправдательный приговор

Верховный суд Пакистана оставил в силе оправдательный приговор христианке Асие Биби, обвиняемой в богохульстве, и поддержал вынесенный ранее вердикт, который вызвал дни протестов, угроз убийства и хаос по всей стране.



Верховный суд страны в столице страны Исламабаде во вторник отклонил ходатайство о пересмотре обвинения Биби, которая восемь лет находилась в камере смертников за богохульство, а затем была освобождена в октябре прошлого года.



Группа из трех судей заявила, что доводы юриста, действующего от имени заявителей, не удовлетворяют судей.



«По существу это ходатайство отклонено», - заявил главный судья Асиф Саид Хосар.



Судья также заявил, что обвинители Биби были виновны в лжесвидетельстве, и если бы дело не было таким деликатным, их следовало бы самих посадить в тюрьму.



Теперь Биби может покинуть страну. По неподтвержденным сообщениям пакистанских СМИ, ее две дочери уже отправились в Канаду, где им было предоставлено убежище.



В настоящее время она находится под охраной в секретном месте в Пакистане для ее же собственной безопасности.



Адвокат Биби, Сайфуль Малук, вернулся в Исламабад после того, как бежал из страны под угрозой смерти. Он назвал это решение победой конституции и верховенства закона Пакистана.



Тем временем, Пакистан приготовился к массовым протестам, обещанным партией Техрик-и-Лаббайк Пакистан.



Правда, большинство лидеров партии остаются под стражей после правительственных репрессий, и немногих протестующих можно было увидеть в суде в Исламабаде, где были приняты феноменальные меры безопасности.