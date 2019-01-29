В Йемене взрыв бомбы унес жизни шестерых

По меньшей мере шесть человек погибли и 20 получили ранения в понедельник в результате взрыва бомбы в юго-восточном Йемене, сообщает агентство «Анадолу».

Взрывное устройство сработало перед рестораном возле военной машины в районе Аль-Маха в провинции Таиз, сообщил военный чиновник, пожелавший остаться неназванным, потому что у него не было права разговаривать со СМИ.

В числе погибших был репортер из Abu Dhabi TV.

Пока никто не взял на себя ответственность за нападение и не прозвучало никаких официальных заявлений.

Напомним, что Йемен остается охваченным насилием с 2014 года, когда повстанцы-хуситы захватили большую часть страны, включая столицу город Сана.

Конфликт обострился в 2015 году, когда Саудовская Аравия и ее союзники начали разрушительную воздушную кампанию в Йемене, направленную против хуситов.

Продолжающееся насилие разрушило большую часть инфраструктуры Йемена, в том числе системы водоснабжения и санитарии, что вынудило ООН описать ситуацию как одну из «худших гуманитарных катастроф современности».