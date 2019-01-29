Канзасские террористы-исламофобы получили десятки лет тюремного срока

Трое мужчин были приговорены в пятницу к минимум 25 годам лишения свободы в федеральной тюрьме за попытку взорвать жилой комплекс в западном Канзасе, где проживали сомалийские мусульмане, - заговор, который весьма расстроил сообщество беженцев.

Патрик Юджин Стейн и Кертис Аллен из Канзаса и Гэвин Райт из Оклахомы выбрали жилой комплекс в Гарден-Сити, городе с населением 26 000 человек, отчасти потому, что в нем была мечеть, заявили власти.

«Сегодняшний приговор является значительной победой против преступлений на почве ненависти и внутреннего терроризма», - заявил в пятницу в пресс-службе Министерства юстиции исполняющий обязанности генерального прокурора США Мэтью Уитакер.

«Обвиняемые в этом деле действовали с явной преднамеренностью, пытаясь убить невинных людей на основе их религии и национального происхождения. Это не просто незаконно - это морально противно».

Сомалийцы, которые поселились в Гарден-Сити из-за работы в мясоперерабатывающей промышленности, ценят поддержку, которую им оказывают в городе, и не намерены никому вредить.

Напомним, что в апреле трое мужчин были признаны виновными по одному пункту заговора за использование оружия массового уничтожения и одному пункту заговора с целью вторжения в жилище своих предполагаемых жертв.

Суд присяжных также осудил Райта за то, что он лгал ФБР по делу, связанному с внутренним терроризмом.

В ходе судебного разбирательства прокуроры заявили, что злоумышленники начали готовить нападение после стрельбы в ночном клубе Pulse 2016 года во Флориде, сообщает KCWH. Они планировали достать четыре автомобиля, нагрузить их взрывчаткой и припарковать в четырех углах жилого комплекса, чтобы создать взрыв, который должен был снести все здание и убить всех его жителей. По словам ФБР Стейн встретился с их агентом прод прикрытием, чтобы получить бомбу — агент выдавал себя за торговца оружием на черном рынке.

В пятницу Аллен был приговорен к 25 годам, тогда как Райт получил 26 лет, а Стейну дали 30 лет.

Интересно, что в качестве смягчающего обстоятельства, на которое указывала защита обвиняемых, фигурировала...риторика Дональда Трампа.

Джим Пратт, адвокат Стейна, попросил более мягкого приговора для своего клиента из-за риторики Дональда Трампа во время президентской кампании 2016 года и общественного настроения против мусульман.

Пратт сказал CNN, что никогда не видел ничего похожего на кампанию 2016 года.

«Это была не просто риторика Трампа, который накануне выборов призвал запретить всем мусульманам въезд в США, но это была риторика всех, кто внушал страх системе и заставлял людей верить, что если Трамп победит, то в первый же день, когда он вступит в должность, мир взорвется», - сказал он. «Или, если он победит, будет объявлено военное положение, а Хиллари (Клинтон) будет введена в должность».

Этот язык ненависти питал истерию у таких людей, как Стейн, который был «потерян и проигнорирован», написал Пратт в записке о приговоре, поданной в федеральный суд в октябре.

Обвиняемые рассчитывали напасть на жилой комплекс Гарден-Сити на следующий день после выборов 2016 года. Но поскольку Трамп победил, люди, которые были арестованы месяцем ранее, возможно, не осуществили бы свой план, сказал Пратт.

«Победа Трампа изменила все, и есть основания предполагать, что это изменило бы и положение обвиняемых», - говорится в заявлении. «Срочность действий исчезает. Чувство проигранной битвы исчезнет».

Вряд ли судью удовлетворили такие аргументы, но сам факт стоит заметить. Возможно им придется оправдывать еще ни одно подобное преступление.