Турецкий Диянет объявил войну курящим имамам

Турецкое управление по делам религий (Диянет) объявило войну с курением в рядах своих собственных сотрудников — имамов страны.

Курильщик никогда не может быть имамом в мусульманских общинах, заявил в понедельник глава Диянета Али Эрбаш.

В своем выступлении Эрбаш сказал, что он считает, что курение является харамом.

Он также сказал, что не курящим имамам будут отдавать предпочтение во время хаджа и умры в этом году, отметив, что «возможно, в будущем курильщикам не разрешат сдавать экзамены, чтобы становиться имамами».

«Мы должны быть очень осторожны и чувствительны к этому. Религиозные задачи - это святые обязанности, и наши имамы должны держаться подальше от таких пристрастий», - сказал Эрбаш.

Напомним, что Диянет является частью турецкой государственной структуры, хотя его фетвы и не имеют обязательной юридической силы.

Курение в Турции является очень распространенной проблемой, вплоть до того, что появилось выражение «курить как турок». Правительство Эрдогана за последние годы сделало важные шаги по борьбе с этой вредной привычкой (заодно сделав курение поистине самой идиотской формой секулярного протеста), но цифры по прежнему страшны. Согласно информации The Tobacco Atlas каждую неделю от курения умирают 1016 мужчин — меньше, чем в среднем в мире, надо сказать, но по прежнему слишком много. Экономический вред от курения исчисляют в размере 41494 миллиона лир. Это включает прямые расходы, связанные с расходами на здравоохранение, и косвенные расходы, связанные с потерей производительности из-за ранней смертности и заболеваемости.

В общем, это фронт важной борьбы, где имамы должны быть на первом месте.