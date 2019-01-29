Переход Рафах снова открывается для жителей Газы

Единственный гражданский пограничный переход между сектором Газа и Египтом будет открыт в оба направления во вторник - заявляет ХАМАС - после того как он был частично закрыт из-за политических конфликтов в Палестине.

В заявлении поздно вечером в понедельник министерство внутренних дел ХАМАС объявило "об открытии пограничного пункта в Рафахе в обоих направлениях во вторник".

Египет не дал немедленного подтверждения во вторник.

Напомним, что силы, лояльные президенту Палестинской администрации Махмуду Аббасу, 6 января покинули пограничный пункт Рафах, обвинив соперников ХАМАС во вмешательстве.

Сотрудники ХАМАС вновь заняли этот пост и провели переговоры с Египтом, заявив, что они стремятся сохранить контроль после ухода ПА.

С тех пор Египет закрыл границу для тех, кто стремится покинуть сектор Газа, но разрешал туда вернуться.

Пограничный пункт Рафах - единственный путь для палестинцев, желающих покинуть Газу, который обходит Израиль и является ключевой дорогой спасения для двух миллионов жителей анклава. Переход через Эрец управляется израильтянами и там действует очень жесткое ограничение.

ХАМАС заявляет, что переход будет открыт в течении трех дней.