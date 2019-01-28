Мусульманские врачи могут помешать абортам в Ирландии

Опора Ирландии на врачей-мусульман в больницах по всей стране может сорвать планы правительства по развертыванию национальной службы абортов, заявил ведущий акушер страны, по сообщению ирландского издания The Irish Catholic.

По словам д-ра Тревора Хайеса из больницы Святого Луки в Килкенни, очень многие врачи из категории Non-consultant hospital doctors (NCHD), больничные доктора не-консультанты, так в Ирландии называют медиков, которые работают под прямым или непрямым надзором врачей-консультантов в конкретной сфере), работающих в родильных домах за пределами Дублина, являются мусульманами иностранного происхождения.

«Многие NCHD... будут из Египта, Судана и вообще мусульманских стран», - сказал доктор Хайес в интервью католической газете.

«Они будут в больницах страны, как-бы на линии фронта, и у них будут религиозные возражения против участия в службе абортов».

Доктор Хайес, которого в 2009 и 2013 годах журнал «Материнство и младенец» назвал акушером года, сказал, что зависимость от врачей-мусульман прямо сейчас не дает Каванской больнице общего профиля ввести «услугу» по прерыванию беременности, и что он подозревает, что сознательные возражения со стороны мусульман могут заблокировать принятие абортов в 12 из 19 родильных домов страны.

«Я не утверждаю, что обладаю огромными знаниями об Исламе, но у них есть религиозные возражения против участия в этом», - сказал он.

По словам д-ра Али Салима, представителя Дублинского центра исламской культуры, аборты неприемлемы для мусульман, за исключением случаев крайней необходимости. «В Исламе аборт - это меньшее зло, к которому прибегают только для спасения жизни матери, если все другие варианты оказываются безрезультатными», - сказал он, добавив: «Жизнь - это дар Бога».

Согласно данным, опубликованным Медицинским советом Ирландии в 2016 году, примерно двое из пяти врачей, зарегистрированных для работы в Ирландии, прошли обучение за рубежом, причем более трех четвертей врачей не-консультантов, являются выпускниками международных медицинских специальностей. При этом Пакистан и Судан - главные страны, из которых приезжают врачи с международной квалификацией. Пакистанские, суданские и египетские врачи вместе составляют 36% ирландских врачей, имеющих международную квалификацию.

Акушерство и гинекология - это область, в которой преимущественно работают врачи с международной квалификацией, причем 58% врачей в этой области закончили образование за рубежом.

В целом др. Хайес утверждает, что около 80% врачей в стране недовольны, с ними никто не консультировался, а его личное мнение не изменят даже голоса, высказавшиеся на прошлогоднем референдуме в пользу легализации абортов.

«Мы отвернулись от Бога - я никогда не думал, что Ирландия будет такой. Конечно, как ирландский гражданин и как ирландский врач, я имею полное право спасти свою душу, и какой закон или референдум может изменить это? Я не собираюсь порочить свою душу ни за какую страну или за какой-либо закон».

В то же время, по его словам, возникнет огромная ирония, если окажется, что сознательные возражения мусульман станут ключевым фактором, препятствующим тому, чтобы ирландские службы здравоохранения стали средством для прерывания беременности.



«Они являются основными поставщиками (медицинских) услуг в периферийных больницах», - говорит он. «Разве это не странно, что религиозные возражения возникнут у мусульман, а не у католиков?»