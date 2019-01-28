94 000 бедных семей в Газе получили по 100 долларов от Катара

Палестинское правительство в Газе (правительство ХАМАС) объявило, что выплатит по 100 долларов 94 тысячам бедных семей в секторе Газа, отметив, что это часть катарских средств, выделенных осажденному анклаву.

До сих пор неясно, как и когда был решен этот вопрос, но правительство в Газе призвало бедные семьи, зарегистрированные в его записях, направиться в государственные банки для получения платежей, начиная с утра субботы.

Правительство опубликовало на своем сайте инструкции, разъясняющие семьям, как искать их имена и узнавать, были ли они зачислены на оплату или нет, прежде чем отправиться в банки.

В субботу уже с раннего утра тысячи палестинцев стояли в очередях у дверей правительственных банков, которые начали выплачивать им деньги.

Комментаторы были озадачены этим шагом, когда израильский журналист Леор Леви спросил: «Откуда это пришло?» Он добавил: «Что-то происходит за закрытыми дверями, или кто-то попросил катарцев изменить свое мнение».

Агентство «Сафа» в Газе подтвердило, что правительственные банки начали платить деньги, и опубликовало фотографии сотрудников Катарского комитета, которые следят за платежами внутри правительственных банков.

Палестинские группы в Газе, в том числе ХАМАС, которые в четверг отказались получать катарские средства на унизительных израильских условиях, хранят молчание по поводу выплаты.