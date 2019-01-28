Саудовская Аравия готовится к индустриализации - для этого она привлечет более 400 миллиардов долларов

Саудовская Аравия стремится привлечь инвестиции из частного сектора на сумму 1,6 триллиона риалов (427 миллиардов долларов) в течение следующего десятилетия с помощью программы промышленного развития, направленной на диверсификацию экономики, заявил в субботу министр энергетики Халид аль-Фалих, согласно сообщению Reuters.

Инвестиции будут сделаны через Национальную программу промышленного развития и логистики (НППРЛ), одну из программ, изложенных в «Видении 2030», более широкой стратегии реформ, предложенных наследным принцем Мухаммадом бин Салманом и предназначенных для того, чтобы отвязать экономику от нефтяной зависимости и создать рабочие места для саудовцев.

Фалих сказал, что королевство объявит в понедельник о проектах стоимостью в 70 миллиардов риалов в рамках НППРЛ для развития промышленности, энергетики и логистики.

На более позднем этапе будет объявлено о проектах в военной, химической и малых отраслях промышленности на сумму 50 миллиардов долларов, добавил Фалих, не указав временные рамки.

«Программа (НППРЛ) рассчитана на 1,6 триллиона риалов Саудовской Аравии… она довольно амбициозна, но за 10-летний период у нас есть время, чтобы сделать это», - сказал Фалих на пресс-конференции.

Программа будет направлена ​​на получение средств как от внутренних, так и от иностранных инвесторов.

«У нас будет огромный вклад со стороны частного сектора за пределами королевства, но мы оставим большую долю саудовскому частному сектору», - сказал Фалих.

Программа объединит горнодобывающий, промышленный и энергетический секторы, которые, по словам Фалиха, имеют жизненно важное значение для планов королевства по расширению прав и возможностей частного сектора и превращению его в основной двигатель экономического роста.

После десятилетий расходов на проекты развития правительство сделало привлечение иностранных инвестиций краеугольным камнем своего плана «Видение до 2030 года».

Но в последние месяцы иностранные инвесторы были потрясены ухудшением отношений Саудовской Аравии с западными правительствами после убийства журналиста Джамаля Хашакджи в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле в октябре.

Министр транспорта Набиль аль-Амуди заявил на пресс-конференции, что НППРЛ запустит 60 инициатив в секторе логистики, включая пять новых аэропортов и 2000 км железных дорог, и направлена ​​на привлечение более 135 млрд.риалов инвестиций.

«К 2020 году мы стремимся к тому, чтобы сектор логистики приносил 221 млрд. риалов в ВВП», - сказал он.

Согласно «Видению 2030», королевство стремится к тому, чтобы частный сектор управлял большей частью его транспортной инфраструктуры, включая аэропорты и морские порты, а правительство должно сохранять роль регулятора.