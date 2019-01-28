Малайзию лишили права проводить спортивный чемпионат из-за бойкота израильских спортстменов

Международный паралимпийский комитет (МПК) лишил Малайзию права принимать у себя чемпионат мира по паралимпийскому плаванию в 2019 году после того, как страна запретила в них участвовать израильским спортсменам.

Чемпионат, который должен отобрать участников Паралимпийских игр в Токио 2020 года, был запланирован в Кучинге в период с 29 июля по 4 августа.

В воскресенье МПК заявил, что будет искать новое место на те же даты, хотя в зависимости от обстоятельств может проявить некоторую гибкость.

«Все чемпионаты мира должны быть открыты для участия всех атлетов и стран, имеющих право участвовать в соревнованиях безопасно и без дискриминации», - заявил президент МПК Эндрю Парсонс.

«Когда принимающая страна исключает спортсменов из определенной страны по политическим причинам, у нас нет абсолютно никакой альтернативы, кроме как искать нового хозяина чемпионата».

Напомним, что Малайзия, не имеющая дипломатических отношений с Израилем, объявила в этом месяце, что запретит израильтянам участие в любых мероприятиях, проводимых в Малайзии.

«Мы чувствуем, что они делают много неправильных вещей, но им это сходит с рук, потому что никто не осмеливается говорить что-либо против них», - сказал премьер-министр Махатхир Мохамад во время своего визита в Лондон.

Израиль осудил запрет как «позорный» и заявил, что это решение было вдохновлено «бешеным антисемитизмом» Махатира.

Между тем, как сообщает «Анадолу», решение властей Малайзии по отказу от выдачи виз паралимпийской команде Израиля на чемпионат мира по плаванию остается неизменной, заявил министр по делам молодежи и спорта Малайзии Сейит Садык.

Комментируя решение МПК о лишении Малайзии права на проведение чемпионата мира по плаванию, Садык отметил, что для Куала-Лумпура "поддержка жителей Палестины, погибающих в результате насилия режима Биньямина Нетаньяху, важнее проведения международного спортивного мероприятия".

По его словам, позиция властей Малайзии принята во имя гуманизма и Палестины и Куала-Лумпур не сделает шаг назад.

Что ж, отказаться от проведения целого международного соревнования ради Палестины это стоит дороже, чем не поехать в Израиль самим. На такое не готовы даже многие друзья Палестины. А значит, Малайзия заслуживает нашей самой широкой и искренней поддержки.