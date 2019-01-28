Христианские деятели из России, Украины и Латвии приняли участие в Стамбульском семинаре

Недавно в Стамбуле прошел необычный международный семинар с участием христианских деятелей из России, Украины и Латвии на тему "Исламская теология и культура". Целью семинара было ознакомление и обсуждение таких тем, как вопросы науки, образования, истории, культуры, богословия, единобожия в Исламе, вопросы исламофобии и христианско-мусульманских отношений в мире, в частности, в России, на Украине, в Европе.

Участники семинара отметили, что благодаря мероприятию узнали много интересного, полезного и положительного об Исламе, мусульманах, о Турции и Стамбуле. Также у участников семинара была возможность поближе познакомиться с тафсирами Корана "Рисале-и Нур", написанными в недавнем прошлом известным турецким мыслителем и богословом Саидом Нурси.

Семинар продлился несколько дней, после чего его участники поделились своими мыслями и впечатлениями:

Пахомов Дмитрий Вячеславович, независимый православный богослов, сопредседатель общественного клуба «Новая ортодоксия» (Россия):

Я в восторге от прошедшего в Стамбуле семинара, мои знания об Исламе существенно расширились, я с уверенностью могу констатировать тот факт, что между Христианством и Исламом очень много общего.

Произведения великого турецкого богослова 20-го века Саида Нурси, на мой взгляд, являются одной из лучших в истории попыток раскрыть глубины Святого Корана современному человеку на понятном для него языке...

Мезенцев Сергей Дмитриевич, доктор философских наук, профессор, специалист по социальной философии, философии истории, философии религии, религиоведению, философии науки и техники, пастор церкви евангельских христиан (Россия):

Международный семинар "Исламская теология и культура" прошел на очень высоком теоретическом уровне. Были обсуждены многие теологические вопросы Ислама и Христианства. При этом акцент делался на сходствах между Исламом и Христианством, что позволило выработать общие основания для сотрудничества. У Ислама и Христианства общий враг - безбожие. Безбожие, являясь диалектико-материалистическим мировоззрением, сеет ложь, вводит в заблуждение, а духовность сводит к мышлению. С ним необходимо вести борьбу. Только вместе мы сможем отстоять духовно-нравственные ценности Ислама и Христианства.

Ислам - это религия мира. К сожалению, под знаменем Ислама совершаются террористические акты во многих странах мира. Но в этом не вина Ислама, а вина тех, кто, прикрываясь Исламом, ради земной власти убивает ни в чем не повинных людей. Ислам и терроризм - несовместимые вещи.

Турция - прекрасная, гостеприимная страна. Вызывают восхищение религиозная свобода, веротерпимость, межрелигиозный мир. Каждый человек по своему может поклоняться Аллаху. Здесь есть место не только мусульманам, но и христианам и представителям других религий. Турция - это страна, где мирно сосуществуют религиозный и научный типы мировоззрения.

Бадиуззаман Саид Нурси - великий духовный лидер турецкого народа. Его научное толкование текстов Корана является новаторским, современным. Его произведения "Рисале-и Нур" вызывают большой интерес и у нас, христиан. В силу ряда причин "Рисале-и Нур" запрещен в нашей стране, России. Но придут новые времена, запрет будет снят, и книги "Рисале-и Нур" будут в свободном доступе для чтения всеми жителями России. Я верю в это.

Игорь Дмитрук, председатель общественной организации "Общество Украинских философов и религиоведов", шеф-редактор международного научного портала "Философия и религиоведение" (Украина):

Хотел бы начать со слов Саида Нурси из его книги «Слова»: «Сияющий путь Корана со знанием веры исцелит все раны людей».

У многих людей может возникнуть вопрос: «Зачем проводить подобные семинары и конференции?» Такие мероприятия позволяют немусульманам узнать больше о мировой религии Ислам и о мусульманах, и все участники конференции увидели, что мусульмане - никакие не террористы, а цивилизованные люди, которые всегда готовы помочь, никогда не забывают молиться Богу и благодарить Его за жизнь.

Стрикалюк Богдан, священник Православной церкви в г. Умань, главный редактор международного портала "Философия и религиоведение" (Украина):

Впечатлений от семинара очень много. Стамбул - действительно мультикультурный город.

У Ислама и Христианства есть много общего, ведь они относятся к авраамическим религиям.

Саида Нурси считаю просветителем современного общества в целом, независимо от того, какую религию исповедуют люди. "Рисале-и Нур" - это ответ обществу, которое должно стать моральным и духовным, изменить вначале себя перед Богом, и тогда с человеком изменится и мир. Поэтому человечеству нужно не только образование, культура, но мир и любовь с Богом.

Самое главное для человека - носить Бога в своем сердце. Пускай Бог хранит!

Павел Левушкан, лютеранский священник в русскоязычной лютеранской общине Богоявления, участник программ межрелигиозного диалога в рамках Латвийского института межкультурных коммуникаций (Латвия):

Когда я получил приглашение на семинар, то сразу с радостью ответил. Ведь лучший способ избежать фобий и конфликтов – это узнавать культуру и богословие наших двух мировых религий. Встречи христиан и мусульман в доброжелательной атмосфере помогут находить взаимопонимание и согласие. За время семинара узнал для себя много нового об Исламе. Даже не в области фактов, так как основные факты я, как религиовед, знал и раньше. Но общение с прекрасными людьми, неформальные разговоры помогли лучше понять стиль мышления и взгляд на мир, который репрезентуют мусульмане.

Турция и турецкая культура для меня, конечно же, очень непривычны. Но впечатляют масштабы города Стамбула, его высокий промышленный и образовательный потенциал, большие достижения. Ускюдарский университет, в котором высокая наука сочетается с сохранением духовных традиций – прекрасный пример для нас в Европе.

Книги же Саида Нурси "Рисале-и Нур" способствуют, с одной стороны, развитию просвещения в мусульманском мире, с другой, способствуют взаимопониманию и сотрудничеству с христианами. Это безусловно является важным позитивным фактором в наше время конфликтов и напряженности. Распространение подобных книг может только уменьшить проявления экстремизма и нетерпимости. Против них могут выступать только люди, заинтересованные в невежестве и радикализации общества.