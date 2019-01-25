Череп Хаджи-Мурата вернется в Дагестан

Череп легендарного соратника имама Шамиля Хаджи-Мурата, чье имя широко известно благодаря одноименной повести Льва Толстого, собираются передать в Дагестан. Об этом сообщает официальное письмо другого Толстого - советника президента России Владимира Толстого - лидеру думской фракции "Справедливая Россия" Сергею Миронову. В письме сказано, что выраженная Мироновым "позиция о целесообразности" возвращения останков (черепа) Хаджи-Мурата была рассмотрена в Администрации Президента, и в целом поддержана. По итогам консультаций с руководством Дагестана было решено передать череп в Дагестан - "с учетом текущей внутриполитической ситуации в республике".

Хаджи-Мурат, живший в 19-м веке, – один из самых известных наибов, соратников, имама Шамиля. Он прославился в сражениях в Кавказской войне. Но в разгар войны у него возникли разногласия с имамом, после чего он перешел на сторону царской армии. Видя подозрительное отношение русских к себе, Хаджи-Мурат попытался уйти в горы и был убит в 1852 году. После гибели в бою его голова была отсечена и доставлена в Петербург, где череп до 1959 года хранился в Военно-медицинской академии. Затем он был передан Кунсткамере. Тело захоронили в Азербайджане.

Нельзя не заметить, насколько впечатляюще бесстыдными звучат эти оговорки про "целесообразность" и "учет внутриполитической ситуации" в Дагестане. Отсеченную голову вождя "диких горцев" в течение полутораста лет хранили в столице цивилизованного и вроде бы даже европейского государства, поместив в конце концов в музей. И теперь, вместо того, чтобы вернуть останки домой и похоронить их, вместе с извинениями за эксцессы колониальной войны, российские власти только в 2019 году согласились вернуть череп, потому что...это целесообразно и выгодно в свете внутриполитической ситуации. Что лучше этого может рассказать нам об отношении к Кавказу?