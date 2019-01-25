МВД перепишет администраторов Telegram-каналов - СМИ

Главное управление МВД РФ поручило региональным Центрам "Э" (центрам по борьбе с экстремизмом) составить подробные списки администраторов крупных пабликов во "ВКонтакте", популярных чатов в мессенджерах Viber и WhatsApp, а также Telegram-каналов.

По каждому из попавших в список сообществ должно быть составлено подробное досье, сообщает "УралИнформ" со ссылкой на Telegram-канал Digitall Resistance.

В первую очередь такие списки будут готовиться в национальных республиках и «неблагополоучных регионах», в которых предстоят выборы, но плохо обстоит дело с прокремелевской социологией. К ним же относятся и регионы, находящикся на особом контроле Москвы — Крым, Татарстан, КБР, Ингушетия, Дагестан, Кузбасс, а также ряд уральских и сибирских крупных городов.

Как сообщало "Уралинформбюро", российские власти давно пытаются перевести соцсети и мессенджеры в поле т.н. "правового регулирования" (то есть, подчинить их полной цензуре).