Основатель Талибан назначен руководить политическим офисом талибов в Катаре

Абдуль-Гани Барадар, один из основателей движение Талибан, был назначен руководителем политического офиса талибов в Катаре на фоне переговоров с США о прекращении многолетней войны.

Ожидается, что Барадар присоединится к переговорам, которые, по-видимому, набирают обороты, между представителями талибов и посланником США в Афганистане Залмаем Халилзадом в Дохе.

Барадар, который ранее был вторым человеком в движении Талибан, помог Мулле Мухаммаду Омару, умершему в 2013 году, основать движение "Талибан" в Афганистане в 1994 году. Он занимал несколько ключевых постов правительстве Исламского эмирата Афганистан, когда талибы правили Афганистаном с 1996 по 2001 год.

После вторжения США в 2001 году Барадар бежал в Пакистан и был арестован в 2010 году в ходе операции, которая, как считается, нанесла серьезный удар по движению.

Он был освобожден из тюрьмы в Пакистане в октябре прошлого года после первой встречи в Дохе, которая никогда не была подтверждена США, между талибами и Халилзадом. Позже он присоединился к своей семье в Афганистане.

Его освобождение, по словам экспертов по безопасности, стало результатом переговоров на высоком уровне, которые вел Халилзад с талибами.

Среди аналитиков и экспертов по Афганистану в целом заметно воодушевление в связи с назначением Барадара, не в последнюю очередь потому что Барадар известен как сторонник переговоров не только с американцами, но и с режимом в Кабуле.

Дэвид Седни, заместитель помощника министра обороны США по Афганистану и Пакистану при бывшем президенте Бараке Обаме, назвал назначение Барадара «поразительным изменением ... очень хорошим предзнаменованием для мира», добавив, что он «более чем осторожно оптимистичен» в отношении результатов переговоров в Дохе.

«Десять лет назад мулла Барадар возглавил фракцию диссидентов Талибана, которая хотела мирных переговоров с правительством тогдашнего президента Хамида Карзая, - говорит Седни.

«Правительство Пакистана было против этих переговоров; они арестовали Муллу Барадара и держали его до прошлой осени в тюрьме, где он вероятно подвергался грубому обращению и, возможно, даже пыткам».

Седни говорит, что после освобождения Барадара по просьбе США «многие думали, что он уйдет в тень, но вместо этого он воспользовался раздробленным руководством талибов и стремлением многих талибов к миру, чтобы восстановить свою власть».

«Так что это серьезное изменение для талибов, и оно предвещает мир. Мулла Барадар был на стороне мира уже более десяти лет, и это признак того, что есть большие надежды», - добавил Седни.

«Многие вещи могут пойти не так, но такой надежды на мир в Афганистане почти 20 лет не было».

Помимо того, что Барадар в сравнении с другими «ястребами» Талибан считается «голубем», назначение столь высокопоставленного лидера увеличивает серьезность самих переговоров, а также значительно повышает в них роль Катара.