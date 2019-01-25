Наводнение в Индонезии: десятки людей погибли

По меньшей мере 59 человек погибли в результате наводнений и оползней в индонезийской провинции Южный Сулавеси. Спасатели спешат найти еще более двух десятков человек, которые до сих пор считаются пропавшими без вести.

Около 3400 человек были эвакуированы из своих домов в результате сильных ливней и ветров в южной части острова Сулавеси в среду и четверг. Из-за дождей произошел разлив рек, которые вышли из берегов и затопили десятки общин в девяти районах.

«Я никогда не видел столь же плохого - это худшее», - заявил в пятницу агентству AFP глава агентства по чрезвычайным ситуациями в Южном Сулавеси Сямсибар, добавив, что 25 человек все еще пропали без вести.

В четверг вечером погибло 30 человек.

Район Гова понес самые тяжелые потери: 44 человека были найдены мертвыми, сказал Сямсибар, который, как и многие индонезийцы, носит лишь одно имя.

Как сообщают местные СМИ, одна крупная магистраль была заблокирована, что побудило власти доставить помощь вертолетом. Также пострадала столица провинции Макассар.

На аэрофотоснимках видна грязно-коричневая вода, покрывающая участки земли, а в некоторых районах - стремительная вода, смывающая дома и мусор.

Эвакуированным предоставили убежище в школах, мечетях и палатках. По меньшей мере 46 человек проходят лечение в местных больницах и поликлиниках.

«Мы призываем людей всегда быть в курсе возможных наводнений и оползней», - заявил пресс-секретарь Национального агентства по чрезвычайным ситуациям Сутопо Пурво Нугрохо.

Наводнения также повредили дома, правительственные здания, школы и мосты.

Оползни и наводнения вообще распространены в подверженной стихийным бедствиям Индонезии, особенно во время сезона муссонов с октября по апрель, когда дождь обрушивается на обширный юго-восточный азиатский архипелаг.

В октябре от наводнения и оползней погибли по меньшей мере 22 человека в нескольких районах острова Суматра.