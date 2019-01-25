Исламские ученые Курдистана призывают правительство блокировать порнографию

Союз исламских ученых Курдистана (СИУК) официально потребовал от регионального правительства Иракского Курдистана заблокировать сайты с порнографическим контентом, сообщает Rudaw.

В официальном письме СИУК заявляет, что порнографические сайты наносят ущерб социальным нормам, здоровью семьи и будущему молодого поколения, и поэтому их следует держать вне досягаемости общественности.

СИУК также утверждает, что свобода виртуального пространства в интернете уже оказала негативное и тяжелое влияние на молодое поколение в Курдистане. Порнографические сайты СИУК назвал “позорными”.

Ранее небольшая группа курдских законодателей также выступала с аналогичным призывом в адрес правительства, однако в министерстве связи Иракского Курдистана заявили, что любой подобный шаг требует принятия закона парламентом.

Напомним, что в сентябре 2015 года иракский парламент проголосовал за законопроект, обязывающий министерство связи Ирака блокировать порнографические сайты, но правительство тогда заявило, что не будет выполнять это решение.