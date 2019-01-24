Жители Ингушетии, обвиняемые в терроризме, заявляют, что их пытали

Пятеро жителей Ингушетии, обвиняемых в подготовке терактов в республике и у посольства Франции в Москве, заявили, что силовики заставили их под пытками оговорить себя, сообщают Кавказ.Реалии.

Пятерым ингушам 22 января Северо-Кавказский окружной военный суд продлил срок содержания под стражей на три месяца – до 27 апреля. Однако, все подсудимые свою вину отрицают. На суде они заявили, что показания у них были выбиты под пытками.

Напомним что 15 ноября 2016 года ФСБ объявила о задержании пяти человек, которые якобы готовили террористические акты. "Кавказский узел" со ссылкой на свои источники приводит их имена: Саламхан Сампиев, Руслан Эсмурзиев, Хусен Китиев, Магомед Аматханов и Эльберт Харсиев. Все они - жители сел Экажево и Яндаре, города Малгобека и станицы Орджоникидзевской. Им инкриминируются статьи 205 ("террористический акт") и 222 ("незаконные хранение оружия") УК РФ.

Следствие связывает их всех с ИГИЛ*, но отец одного из обвиняемых заявил, что гранату его сыну подбросили во время обыска.

*-запрещены в РФ