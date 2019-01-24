В Малайзии избрали нового короля

В Малайзии совет правителей объявил о выборе нового короля. Им стал султан Паханга Абдуллах Риатуддин аль-Мустафа Биллях Шах. Он стал уже 16-м правителем с титулом Ян-ди-Пертуан Агонг. Султан Перака, Назрин Шах, стал вице-королем.

Пятилетнее правление нового короля Абдуллаха начнется с 31 января 2019 года.

Напомним, что выборы нового короля состоялись после беспрецедентного отречения Мухаммада V, султана Келантана, в качестве 15-го Ян ди-Пертуана Агонг 6 января.

На специальном заседании Совета Правителей, которое проходило под председательством султана Теренггану, приняли участие восемь из девяти малайских Правителей. Султан Мухаммад V из Келантана не присутствовал на собрании.

Решение совета правителей было передано в обе палаты парламента. Также был проинформирован премьер-министр Махатхир Мохаммед.

Для того, чтобы султан Паханга занял трон Малайзии, пришлось отречься не только Мухаммаду v, но и отцу нового короля. Ахмад Шах, бывший султан Паханга, должен был стать королем, поскольку пришла его очередь. Но султан был стар (ему 88 лет, самый пожилой из всех правителей Малайзии) и болен, и ходили даже слухи о возможности обойти его очередь в пользу султана Джохора.

Но решено было пойти другим путем — старый султан отрекся по состоянию здоровья и ради своего более молодого сына. 11 января его отречение было принято на заседании Королевского совета, а 15 января султаном Паханга был провозглашен его сын, 59-летний Абдуллах.

Кстати, новый король является президентом Футбольной ассоциации Малайзии, вице-президентом исполкома Азиатской футбольной конфедерации (АФК) и президентом Азиатской федерации хоккея. Он также является членом Совета ФИФА.