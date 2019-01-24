Как мусульман пытают в тюрьмах (видео)

Расул Тавдиряков изучил самые громкие случаи пыток и издевательств в российских тюрьмах. Что заставило Аслана Черкесова, сидящего по обвинению в убийстве футбольного фаната Егора Свиридова, обратиться в ЕСПЧ? Кто может подтвердить, что Расул Кудаев не участвовал в мятеже в Нальчике? Эксклюзивное интервью известной журналистки Надежды Кеворковой. Почему заключенные мусульмане боятся за свою жизнь и не могут соблюдать требования своей религии в колонии? Интервью с главой Центра социальной реабилитации и адаптации Азатом Гайнутдиновым. Неизвестные факты о проблеме, которую, по мнению правозащитников, нужно решать срочно, пока не поздно.