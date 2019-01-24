Референдум о Бангсаморо: большинство проголосовало «за»



На историческом плебисците по закону который предоставил бы "всестороннюю автономию" мусульманам моро, проживающим на юге Филиппин, большинство проголосовало "за".

Голосование состоялось в понедельник в провинциях Магинданао, Ланао-дель-Сур и островных провинциях Базилан, Тави-Тави и Сулу, а также в городах Котабато и Изабела.

В то время как первые пять провинций расположены в пределах существующего Автономного района в Мусульманском Минданао (ARMM), последние два города расположены за пределами региона.

Плебисцит опрашивал избирателей, хотят ли они заменить АРММ новым автономным районом Бангсаморо в Мусульманском Минданао в соответствии с Органическим законом Бангсаморо. Как только подсчет голосов будет официально завершен и результаты объявлены, будет создана Бангсаморо.

Согласно данным Городского совета по вопросам плебисцита города Котабато, подсчет голосов в городе завершен, и результаты показали 36 682 голоса «да», тогда как число голосов «нет» составило 24 994.

Таким образом города Котабато и Изабела, не являвшиеся частью АРММ, тоже войдут в Бангсаморо. Именно этим города считались важнейшими районами в ходе кампании перед референдумом. Люди в городе Котабато уже начали отмечать результат, выйдя на улицу, несмотря на комендантский час с вечерних часов до утра.

В провинции Магинданао, оплоте Исламского фронта освобождения Моро, около 608 000 голосов отдали «за» и 9 000 голосов проголосовали «против». Также сказано, что в столице Ланао Дель Сур печально известном городе Марави почти все голоса были отданы в пользу Бангсаморо.

Напомним, что закон, который был подписан президентом Филиппин Родриго Дутерте в июле 2018 года, увеличит юридические и экономические выгоды мусульман в регионе. Закон обеспечит большую автономию, чем существующая автономная структура в некоторых районах провинции Минданао и прилегающих островах.

А в целом есть чему поучиться мусульманам во многих других регионах — как сочетание вооруженного сопротивления тирании с реалистичными политическими запросами постепенно шаг за шагом увеличивает самоуправление мусульман на их земле, вместо того, чтобы оставить руины и торжествующих врагов Ислама, как это происходит, увы, гораздо чаще.