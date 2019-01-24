Палестинец отклонил предложение Израиля купить его дом за 100 миллионов долларов — Arabi 21

Житель города Хеврона на Западном берегу Абдур-Рауф аль-Мухтасиб отклонил израильское предложение стоимостью 100 миллионов долларов за его дом и магазин, расположенный в центре старого района Аль-Сахля, Хеврон, сообщает Arabi 21 на прошлой неделе.

Аль-Мухтасеб отклонил все предыдущие израильские предложения, сделанные ему в отношении его дома и магазина, которые выходят прямо на мечеть Ибрахими в центре старого города.

«Я отказался от 100 миллионов долларов», - сказал Аль-Мухтасеб, добавив: «- Я отвергну все деньги на земле. Я не предам свою землю или своих людей. Деньги хороши, но только тогда, когда они чисты ».

В разговоре с телеканалом Аль-Маядин он рассказал сказал, что предложения начинались с 6 миллионов долларов, а затем выросли до 40 миллионов долларов и в конечном итоге достигли 100 миллионов долларов. Вместе с тем он подчеркнул, что он не изменит свою позицию, но останется на страже мечети Ибрахими.

По его словам, израильские поселенцы в городе предложили ему облегчить его переезд в Австралию или Канаду, чтобы жить новой жизнью и найти новые предприятия, но он также отклонил это предложение.

Аль-Мухтасеб подчеркнул, что чем выше поселенцы предлагают денег за его жилище, тем больше растет его любовь к земле, отметив, что у него 20 внуков, которые, как он надеется, будут жить в Хевроне. «Я провел здесь свое детство, но мои внуки лишены этого», - посетовал он.

В другом интервью Аль-Мухтасеб также объяснил страдания палестинцев в Хевроне из-за израильской оккупации: «Однажды я отправился в Иорданию, но на следующий день мне стало плохо, и я прервал свою поездку [коротко] и вернулся в Хеврон », - сказал он, подчеркнув, что: «Однако мы живем в настоящей тюрьме».

Он говорит, что однажды поселенец по имени Боаз пришел к нему и предложил ему 30 миллионов долларов за его дом. Он привел поселенца к себе домой и указал на кирпичи, спрашивая его: «За какой кирпич вы заплатите 30 миллионов долларов?» Боаз ответил: «Я хочу купить весь дом». На что Аль-Мухтасиб ответил: «30 миллионов долларов недостаточно даже для одного кирпича».