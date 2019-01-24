Пекин признает талибов политической силой в Афганистане

Китайский посланник в Пакистане Яо Цзин заявил, что КНР признала Талибан политической силой в Афганистане, сообщает Sindonews.

«Китай будет рассматривать талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) как политическую силу, потому что они сейчас являются частью афганского политического процесса», — сказал китайский дипломат.

Яо Цзин говорит, что его правительство поддерживает усилия, предпринимаемые для достижения мира в Афганистане, потому что «афганский народ заслуживает мира и стабильности».

Вместе с тем дипломат также высоко оценил роль Исламабада в содействии мирному процессу в Афганистане, в том числе усилия по содействии переговорам между Талибан и США.