Алишер Усманов подарил исламскому центру в Ташкенте дорогие книги

Российский олигарх узбекского происхождения Алишер Усманов подарил Центру исламской цивилизации в Ташкенте коллекцию редких книг на $8 млн долларов, сообщает УзА.

По словам директора центра Шоазима Миноварова, коллекция книг насчитывает 4923 тома, в том числе рукописи XIII века на латыни, английском, французском и немецком языках.

Среди этих книг, по словам Миноварова, есть и первый латинский перевод «Канона врачебной науки» прославленного средневекового ученого Ибн Сина (Авиценна). Этот труд с XII по XVII век был главным учебником по медицине во многих учебных заведениях мира, в том числе в университетах Европы. На латынь ее впервые перевел итальянский врач Герард Кремонский в XII веке.

Также в каталоге изданий значатся труды таких великих ученых, как Аль-Бируни и Аль-Фергани, дошедшие до нас только в латинских переводах, латино-арабские словари 1200-1300 годов и другие книги, являющиеся свидетелями обширного влияния исламской цивилизации на средневековую Европу.

Примечательно, что сам Центр исламской цивилизации в Ташкенте, который займется изучением наследия Ислама, строится на деньги Усманова. Центр будет включать библиотеку, информационно-ресурсный центр, научные кафедры и конференц-зал. Проект разработала французская компания Wilmotte & Associés. Камень в основание здания заложил в июне 2018 года президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев. По его же предложению Центр переименовали из Центра исламской культуры в Центр исламской цивилизации.

Наблюдатели считают, что это событие является еще одним шагом к более открытому отношении к Исламу, которое началось при Мирзиёеве.