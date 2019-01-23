Крым: новые обыски у мусульман

В аннексированном Крыму российские силовики продолжают обыски среди местных мусульман, словно пытаясь нагнать все, что они «упустили» за годы без российской власти.

Так сегодня силовики провели обыск в селе Даниловка Красногвардейского района в доме Эльмиры Абултаровой, сына которой подозревают в участии в неком «незаконном вооруженном формировании». Об этом она сама рассказала на видео, которое опубликовал крымскотатарский активист Заир Смедляев.

«В полседьмого утра у нас произошел обыск. Нам предъявили постановление об обыске, но копию не оставили. И не разрешили даже сфотографировать ее на электронный носитель. Вели себя достаточно корректно. В постановлении было указано, что якобы наш сын Бекир Абултаров состоит в какой-то запрещенной в России организации. И вот на этом основании они приехали к нам с обыском», – говорит Абултарова.

По ее словам, силовики сообщили, что искали материалы, которые бы «подчеркнули, что сын якобы связан с какой-то организацией, оружием и наркотики». Она сообщила, что силовики изъяли два мобильных телефона и рабочий ноутбук.

Кроме того, утром в Симферополе в районе компактного проживания крымских татар Фонтаны в доме на улице Эмель также прошел обыск. Подробности неизвестны, но ФСБ сообщило, что обыскивает дома участников «незаконного украинского батальона имени Номана Челебиджихана».

Как сообщает «Крымская солидарность», сотрудники ФСБ России в Крыму обыскали родителей представителя командира гражданского формирования «Аскер» Эвелины Арифовой.

«Сегодня в доме моих родителей во временно оккупированном Крыму обыск ФСБ. Подробностей пока не знаю», – сообщила Арифова. Как сообщают крымскотатарские активисты, во время обыска, который длился полтора часа, был изъят планшет. После обыска сотрудники ФСБ вручили родителям Арифовой повестку на пятницу, 25 января 2019 года.

Репрессии в отношении предполагаемых «участников украинского батальона» (включая давление на их родственников) в Крыму уже не редкость, а в ноябре прошлого года адвокат Ислям Велиев заявил, что уголовные преследования за участие в таких «незаконных вооруженных формированиях» могут участиться.

При этом в самой Украине дискуссия о создании крымскотатарского батальона в составе структуры правоохранительных органов Украины продолжается с 2016 года и пока что далека от завершения. То есть, все разговоры о создании крымскотатарского батальона в структуре Национальной гвардии Украины пока что остаются на уровне заявлений.