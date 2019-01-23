В израильской тюрьме 1200 палестинцев объявили голодовку

Информационное агентство Шехаб сообщило, что более 1200 палестинских заключенных в израильской тюрьме Офер вчера объявили бессрочную голодовку в знак протеста против невыносимого отношения оккупационной администрации к ним.

Клуб палестинских заключенных (КПЗ) заявил вчера, что около 150 палестинских заключенных были ранены, когда израильская специальная военная полиция штурмовала Оферскую тюрьму в понедельник утром.

По данным КПЗ, шесть заключенных пострадали от переломов, 40 получили ранения головы и им наложили швы, а остальные получили травмы в результате применения резиновых пуль и слезоточивого газа.

В ответ на жестокие израильские репрессии заключенные отказались от еды и отклонили предложения тюремной администрации встретиться с представителями заключенных, если на встрече не будут представлены все фракции.