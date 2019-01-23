Босния и Герцеговина: отказники от гражданства как золотая жила государства

Боснийские политики, столкнувшиеся в последние годы с проблемой массовой миграции и отказа от боснийского гражданства, решили по-видимому, что бороться с явлением не имеет смысла, а значит, надо сделать из этого потока золотую жилу.

Согласно проекту бюджета на предстоящий год, который обсуждался Советом министров Боснии и Герцеговины во вторник, государственные учреждения заработают от 1,2 до 1,4 миллиона боснийских марок (от 600 000 до 700 000 евро) в виде платежей за отказ от гражданства в 2019 году.

«Каким-то образом боснийские власти нашли способ использовать проблему растущего числа боснийцев, упаковывающих свои вещи и покидающих страну в своих интересах, и решили заработать на этом деньги», - заявил политолог Таня Топик.

Гражданин Боснии должен заплатить около 407 евро, чтобы отказаться от гражданства при получении паспорта европейской страны, и 100 евро при смене гражданства в одной из стран бывшей Югославии.

Издание BIRN публикует слова Драгана, 48-летнего водителя грузовика из небольшого боснийского города Котор-Варос, который отказался от боснийского гражданства четыре года назад.

«Я живу в разных городах Австрии 18 лет, и мне намного проще с австрийскими документами. Вы должны понимать, что австрийский паспорт предлагает гораздо больше возможностей для путешествий или даже для работы в Европе. Поэтому, поскольку я не мог сохранить оба гражданства, я решил отказаться от боснийского паспорта », - сказал он BIRN.

Босния и Герцеговина не имеет двустороннего соглашения с Австрией, которое допускает двойное гражданство.

Драган рассказал, что вся процедура с различными налогами обошлась ему в 2500 евро и продолжалась два года.

По данным боснийского министерства финансов, в 2017 году почти 1,5 миллиона боснийских марок (около 764 500 евро) было собрано в виде налогов за отказ от гражданства, а в 2018 году - несколько меньше - 1,4 миллиона боснийских марок (около 718 000 евро).

В период с 1996 по 2018 год в общей сложности 86 755 человек отказались от своего боснийского гражданства - больше, чем население города Брчко на севере Боснии и Герцеговины.

Более половины из них сделали это, чтобы получить гражданство Германии или Австрии.

«Боснийские политики не строили никаких планов и не имеют ни малейшего представления о том, как помешать людям покинуть страну. Таким образом, они показывают, что граждане Боснии и Герцеговины не имеют к ним никакого отношения», - говорит Топик.

По оценкам боснийского министерства безопасности, около 1,5 миллиона человек, родившихся в Боснии и Герцеговине, в настоящее время проживают за границей, что составляет около 40 процентов от общей численности населения страны.