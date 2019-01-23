Известного шейха заморили до смерти в саудовской тюрьме



Известный саудовский имам и проповедник Мечети Пророка в Медине скончался в саудовской тюрьме. Как сообщают активисты, причиной смерти стало содержание в плохих условиях.

Шейх Ахмад аль-Амари, бывший декан колледжа Корана в Исламском университете Медины, скончался в воскресенье, более чем через пять месяцев после его ареста, сообщила группа "Узники совести", которая отслеживает и документирует аресты саудовских проповедников и религиозных деятелей.

Группа обвинила саудовские тюремные власти в том, что они «преднамеренно пренебрегли» 69-летним шейхом и «стали причиной его смерти».

Яхья Ассири, директор лондонской правозащитной группы ALQST, сказал, что Аль-Амари был арестован у себя дома в августе во время репрессий, затронувших в том числе и его близкого соратника, шейха Сафара аль-Хавали.

Аль-Хавали, 68 лет, был арестован вскоре после того, как опубликовал книгу на 3000 страниц, которая включала критику наследного принца Мухаммада бин Салмана (МБС) и правящей королевской семьи Саудовской Аравии из-за их связей с Израилем.

В то время как ряд социальных сетей обвинил в смерти аль-Амари медицинскую халатность, Ассири утверждает, что имама содержали в одиночной камере и «внезапно перевели из тюрьмы Дахбан в медицинский комплекс короля Абдуллаха в Джидде на 2 января после кровоизлияния в мозг».

«Я считаю, что это случай убийства в заключении, а не медицинская халатность», - сказал говорит Ассири.

Саудовская Аравия все еще не выпустила официальное заявление по этому вопросу.

Напомним, что прокуроры в Саудовской Аравии в настоящее время добиваются смертной казни для мусульманского ученого Сальмана аль-Ауда, который ранее призывал к выборам и разделению властей — такие требования считаются опасными провокациями в королевстве.

Ауда, которого даже эксперты ООН назвали «реформистом», был заключен в тюрьму более года назад, вскоре после того, как МБС начал подавлять инакомыслие.

За последние два года в Саудовской Аравии арестованы десятки религиозных лидеров, представителей интеллигенции и правозащитников. Среди арестованных есть и известные исламские проповедники, такие как Авад аль-Карни, Фархан аль-Малики и Мустафа Хасан.