Смысл молитвы Пророка Юнуса (мир ему) - лучшей молитвы, избавляющей от бед и печалей

Молитва Пророка Юнуса ибн Метты (мир ему и мир и благословение нашему Пророку) является величайшей молитвой и важнейшей причиной для принятия ду'а (мольбы). Краткая суть известной истории Пророка Юнуса (Ионы), мир ему, такова:

Он был брошен в море, и большая рыба поглотила его. В безвыходной ситуации бушующего моря, беспокойного мрака ночи и абсолютной безнадежности эта молитва:

لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اَنْتَ سُبْحَانَكَ اِنِّى كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ

«Нет божества, кроме Тебя, хвала Тебе, поистине, я был неправедным!» (Коран, 21:87) стала причиной его скорого спасения. Великая тайна этой молитвы такова:

В той ситуации причины [которые смогли бы его спасти] полностью потеряли свое значение. Ибо в том состоянии для его спасения был необходим Один такой, повеление которого смогло бы повлиять и на рыбу, и на море, и на ночь, и на небо: ибо ночь, море и рыба объединились против него.

И только Тот, кто одновременно подчинит своему повелению эти три творения, сможет вывести его на спасительный берег. И если бы даже все люди были его слугами и помощниками, то и тогда бы не было от них никакой пользы.

Стало быть, у причин нет никакого влияния. И от того, что он в степени зримой несомненности увидел, что нет другого прибежища, кроме Мусаббиб уль-Асбаба (т.е. Аллаха, Создателя причин), внутри света Единобожия раскрылся секрет Ахадията (Божественной Единственности), отчего эта молитва сразу подчинила ночь, море и рыбу.

Благодаря этому свету Единобожия, обратив чрево рыбы словно в подводную лодку, а море, бушующее в ужасе волн, подобных горам, благодаря тому свету Единобожия сделав будто некоей безопасной равниной, неким местом для путешествия, эта молитва, благодаря тому свету, сметя с небесного свода облака, словно светильником вывела луну над его головой. Эти творения, со всех сторон грозившие и душившие его, во всех отношениях проявили к нему доброжелательность, и он спасся, выйдя на спасительный берег. И под деревом Яктин он созерцал эту Божественную Милость.

Так вот, мы находимся в положении в сто раз ужаснейшем, нежели первоначальное положение Пророка Юнуса (мир ему).

Наша ночь – это будущее: наше будущее, на взгляд беспечности, в сто раз темней и ужасней его ночи.

Нашим морем является наш беспокойный Земной шар: в каждой волне этого моря скрыты тысячи смертей, оно в тысячу раз страшнее его моря.

Страсти и желания нашего нафса – это наша рыба, которая, угнетая, пытается уничтожить нашу вечную жизнь. Эта рыба в тысячу раз опаснее его рыбы, ибо та рыба могла бы погубить жизнь продолжительностью в сто лет, тогда как наша рыба пытается уничтожить жизнь продолжительностью в сотни миллионов лет.

Поскольку наше истинное положение таково, то и мы, следуя Пророку Юнусу (мир ему), отвернувшись от всех причин и обратившись с мольбой непосредственно к своему Господу, являющемуся Мусаббиб уль-Асбабом, должны сказать:

لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اَنْتَ سُبْحَانَكَ اِنِّى كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ

«Нет божества, кроме Тебя, хвала Тебе, поистине, я был неправедным!» – и несомненно должны понять, что избавить нас от вреда, который нам может принести наше будущее, этот мир и страсти нашего нафса, которые объединились против нас из-за нашей беспечности и заблуждения, может лишь только Тот, у которого будущее находится во власти Его повелений, Земной шар – во власти Его законов, а наш нафс – под Его управлением.

Какая же еще есть причина, кроме Творца Небес и Земли, которая может знать самые потаенные мысли наших сердец и которая, сотворив Вечность, может осветить наше будущее и спасти нас от сотен тысяч удушающих волн преходящего мира? Конечно же, кроме Необходимо Сущего Творца, ничто и ни в одном отношении не сможет помочь и стать избавителем без Его позволения и воли.

Поскольку действительность такова, то, подобно тому, как в результате той молитвы Пророка Юнуса (мир ему) рыба стала словно неким средством передвижения, некоей подводной лодкой, и море – словно некоей прекрасной равниной, а ночь осветилась нежным светом луны, так же и мы, по секрету этой молитвы, должны сказать:

لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اَنْتَ سُبْحَانَكَ اِنِّى كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ

«Нет божества, кроме Тебя, хвала Тебе, поистине, я был неправедным!», –

и фразой لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اَنْتَ «Нет божества, кроме Тебя» привлечь милостивый взор Творца к нашему будущему,

словом سُبْحَانَكَ «Хвала Тебе» – к нашему миру,

и выражением اِنِّى كُنْتُ مِنَ الظَّاِلمِينَ «Поистине, я был неправедным» – к нашему нафсу,

с тем, чтобы благодаря свету веры и Корана осветилось наше будущее, а ужас и страх нашей ночи обратился в благоденствие и приятное путешествие. И чтобы в этом мире и на этой земле (на которой из-за постоянного круговорота жизни и смерти бросается в небытие, в волны лет и веков бесчисленное множество умерших творений), войдя внутрь истин Ислама, представляющего собой некий духовный ковчег, сооруженный в мастерской Мудрого Корана, и, благополучно плывя по поверхности того моря, выйти, наконец, на спасительный берег, завершив миссию нашей жизни.

И чтобы штормы и бури того моря, подобно кадрам киноленты, обновляя пейзажи путешествия в этом мире, вместо страхов и ужаса, радовали и просвещали взгляд, смотрящий на мир в размышлении, извлекая полезный урок. И чтобы, благодаря этому секрету Корана, с помощью воспитания Фуркана (т.е. Корана, различающего истину от лжи), не нафс взобрался на нас, а мы сели на него и сделали его нашим средством передвижения, чтобы он стал действенной причиной для обретения нашей Вечной жизни.

Одним словом, подобно тому, как человек с точки зрения содержательности своей натуры страдает от болезненной дрожи, так же он страдает и от содроганий и сотрясений земли и от великого сотрясения мира при наступлении Конца света. И подобно тому, как он боится крошечного микроба, так же он боится и кометы, возникшей от великих звезд. А также, подобно тому, как он любит свой дом, так же он любит и огромный мир, и как он любит свой маленький сад, так же он любит и стремится к бесконечному вечному Раю. И поэтому Ма'будом, Господом, прибежищем, избавителем, целью такого человека, конечно же, может быть лишь Тот, в руках которого – правление всей Вселенной, а атомы и звезды – во власти Его повелений.

Несомненно, такой человек, подобно Пророку Юнусу (мир ему), постоянно нуждается в этой молитве:

لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اَنْتَ سُبْحَانَكَ اِنِّى كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ «Нет божества, кроме Тебя, хвала Тебе, поистине, я был неправедным!».



سُبْحَانَكَ لاَ عِلْمَ لَنَا اِلاَّ مَا عَلَّمْتَنَا اِنَّكَ اَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ

«Хвала Тебе! Мы знаем только то, чему Ты нас научил. Поистине, Ты – Знающий, Мудрый». (Коран, 2:32)