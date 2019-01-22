Сербы поблагодарили Путина за деньги и поддержку геноцида

Российские официозные СМИ широко раструбили о том, что во время состоявшегося на днях визита Владимира Путина в Сербию его высыпали встречать сотни тысяч ее граждан.

Что ж, есть с чего. К братушкам-сербам Путин приехал не с пустыми руками. Так, было объявлено, что Россия собирается вложить 1,4 миллиарда долларов США в развитие инфраструктуры этой страны.

Что, разумеется, не могло не вызвать недоуменных вопросов в самой России.

Кроме того, между строк было сообщено, что гигантомантский храм, на службу в котором повели Путина сербы, также был построен при решающем участии России. Из какого бюджета официально светского государства были выделены деньги на строительство храма одной из религий иностранного государства, разумеется, не сообщается. "Откуда надо - оттуда и выделили", - это единственный подразумевающийся ответ на такие вопросы в стране, где карманы государства, правящей олигархии и церкви объединены до степени неразличения...

Впрочем, Путин привез с собой подарки не только меркантильные, но и "духовные", если это так можно назвать. Так, выступая на пресс-конференции перед сербскими журналистами, он обвинил Запад в "растаскивании сербского народа по разным государствам".

Иначе говоря, подразумевается, что независимые государства, созданные народами, чьи имена они носят: Словении, Хорватии, Боснии, Македонии, Черногории, уже не говоря о Косово, на самом деле принадлежат не им, а "сербскому народу". То есть, отношение к бывшей Югославии у Путина такое же, как и к СССР, который он в одном из своих выступлений назвал Россией, потерявшей с его распадом существенную часть своих территорий. И невдомек чекисту, значительную часть своей жизни посвятившему защите советского режима, что как СССР был призван быть союзом равноправных республик, так в этом качестве замышлялась и Югославия. И что именно, когда президент - великосербский шовинист Слободан Милошевич начал превращать ее в "Великую Сербию", несербские народы решили держаться от нее подальше, к чему сейчас народы России и ее соседей подталкивает и Путин...

Впрочем, сербы щедро платили Путину благодарностью за его подарки - разумеется, сугубо словесной, как они это всегда делают с русскими. Помимо оваций и буквально обожествления фанатами на улицах, действующий президент Сербии Александр Вучич отдельно поблагодарил Путина за...поддержку геноцида.

Да-да, мы не оговорились. Вучич заявил о том, что "народ Сербии никогда не забудет, что Россия под руководством Путина наложила ветто на проект резолюции ООН об осуждении геноцида Сребренице".

Напомним, что в 1995 году в Сребренице было совершенно самое массовое военное преступление в истории послевоенной Европы, когда в течение нескольких дней в лесистых окрестностях этого захваченного города были казнены примерно 8000 безоружных боснийских мусульманских мужчин, которым ранее на весь мир сербское командование гарантировало безопасность.

Это преступление признано геноцидом, ответственность за которое несет Сербия, и Гаагским судом, и международным сообществом в целом. Кроме России, которая заблокировала соответствующее признание в ООН, как она заблокировала и признание геноцида мусульман-рохинья.

К слову, надо сказать, что прощения за содеянное Сербией в Сребренице в свое время просил и сам Вучич, тогда позиционировавший себя проевропейским политиком. Но это было тогда, когда Путин еще, по его словам, не "возвысил Россию", заодно подогрев реваншистские настроения и амбиции у ее братушек.

При этом, судя по всему, сами россияне от этого надувания щек и разбрасывания денег по всему миру уже начинают уставать. Так, последний опрос даже официального ВЦИОМ показал, что рейтинг Путина в России - не в Сербии - составляет сейчас 33,4%, что является для него историческим минимумом. Надеемся, что только пока...