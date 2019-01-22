В Керченском проливе горят суда с незаконным грузом газа для Сирии

В понедельник вечером в Керченском проливе горели два судна под флагом Танзании.

«Предположительно, произошёл взрыв (на одном из судов - ГИ). Потом огонь перекинулся на другое судно. Подходит спасательный буксир», — заявили в пресс-службе Росморречфлота.

На борту одного из судов находятся 17 человек, на борту второго — 14. Отмечалось, что одно из судов является газовозом.

«Спасателями получена информация, что люди прыгают за борт», — сообщили в Росморречфлоте.

В результате пожала погибли не менее 14 человек, спасены 12. Еще 6 числятся пропавшими без вести. Экипаж судов состоял из граждан Турции и Индии. Среди них не было россиян или украинцев.

Между тем, сегодня стала известная одна интересная деталь, а именно — суда под танзанийским флагом занимались незаконной поставкой топлива в Сирию - для режима Башара Асада. Об этом заявило министерство Украины по делам временно оккупированных территорий.

Согласно данным Управления по вопросам контроля за зарубежными активами Министерства финансов США, суда "Венис" и "Маэстро" поставляли сжиженный газ в Сирию с 2016 года - говорится в заявлении.

Также в нём отмечается, что эти суда заходили в порты аннексированного Крыма. При этом они отключали датчики системы идентификации судов AIS, чтобы избежать риска международных санкций.

Утверждается, что 20 января они вышли из российского порта Темрюк, а пожар произошёл при перевалке сжиженного газа на другое судно на морской стоянке, в 15 милях от берега.

Украина обвинила Россию в создании угрозы безопасности судоходства в Керченском проливе.