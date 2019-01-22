Израиль хочет договориться с ХАМАС об обмене пленными - источник в ХАМАС

Израиль поддерживает «косвенные» контакты с ХАМАС для заключения соглашения об обмене пленными, сообщил в субботу источник в ХАМАС.

«ХАМАС получил косвенные контакты от израильского правительства для сделки по обмену заключенными», - цитирует источники лондонская газета «Аль-Араби аль-Джадид».

Источники назвали израильские контакты «попыткой поддержать правительство премьер-министра Биньямина Нетаньяху» перед всеобщими выборами в апреле.

«Мы получили новые контакты с европейской стороны и Каира для продвижения переговоров по поводу израильтян, находящихся в плену у ХАМАС», - сказали источники.

Источники сообщили, что ХАМАС хочет освободить всех заключенных, арестованных Израилем после их освобождения в рамках соглашения при египетском посредничестве об освобождении захваченного солдата Гилада Шалита в 2011 году.

«Правительство Нетаньяху маневрирует, чтобы добиться успеха», - сказали источники.

Источники также сообщили, что посол ООН Николай Младенов тоже начал «дискуссию» с лидерами ХАМАС по поводу сделки.

Пока что это сообщение никак не прокомментировали Израиль, Египет, ЕС или ООН.

Израиль заявляет, что с 2014 года, когда Израиль начал операцию на палестинской территории, ХАМАС удерживает двух солдат и двух гражданских лиц в секторе Газа.

В апреле Бригады Иззеддина аль-Кассама, военного подразделения ХАМАС, подтвердили, что у них в плену находятся четыре израильских солдата, не уточняя их состояние.

Согласно палестинским данным, в настоящее время в израильских тюрьмах содержатся около 6500 палестинцев, в том числе десятки женщин и десятки несовершеннолетних.