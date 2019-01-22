Италия обдумывает возможность открыть посольство в Дамаске

Правое правительство Италии обдумывает открытие своего посольства в раздираемой войной Сирии, что сделало бы ее первой европейской страной, восстановившей полноценные дипломатические отношения с Дамаском с начала разрушительного конфликта в 2011 году.

Италия закрыла свое посольство в Дамаске и репатриировала своих дипломатов в 2012 году, чтобы выразить протест против тирании режима Башара Асада.

Министр иностранных дел Италии Энцо Моаверо Миланези заявил на днях, что правительство рассматривает возможность открытия своего посольства.

«Мы работаем, чтобы оценить, если и когда», - сказал он, сообщает ANSA.

«Естественно, очень важно, что ситуация в Сирии движется к более нормальному прогнозу».

На протяжении всего жестокого конфликта Италия поддерживала отношения с Дамаском на низком уровне, осуждая преступления сирийского режима, но никогда открыто не поддерживая оппозиционное движение.

В прошлом году, как утверждается, состоялась секретная встреча между печально известным главой спецслужб асадитского режима Али Мамлюком и высокопоставленными итальянскими чиновниками.

Европейский центр по конституционным правам и правам человека (ЕКПЧ) заявил, что решение Италии о проведении совещания нарушило запрет на поездки Мамлюка в ЕС.

Ранее Великобритания опровергла сообщения о том, что она восстанавливает свое посольство в Дамаске и планирует вернуть своего посла в сирийскую столицу, а специальный посланник Великобритании настаивает на том, что отношения с режимом Башара Асада останутся замороженными.

Разговоры в Италии от открытии своего сирийского посольства происходят на фоне нормализации асадитского режима некоторыми арабскими странами региона.