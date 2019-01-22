Турецкий образовательный фонд купил ферму легендарного боксера Мухаммада Али

Турецкий образовательный фонд купил в собственность ферму, принадлежавшую легендарному американскому боксеру Мухаммаду Али, который скончался в 2016 году.

Собственность, занимающая площадь около 328 гектар на берегу реки Джозеф в Берриен-Спрингс в северном американском штате Мичиган, была продана в декабре фонду Тюркен, базирующемуся в Нью-Йорке, женой Мухаммада Али, американкой Лонни Али. Об этом сообщает Chicago Tribune.

В репортаже говорится, что Али купил недвижимость в середине 1970-х годов за 400 000 долларов и использовал ее для того, чтобы время от времени уединяться после переезда в Лос-Анджелес и Аризону.

Помимо дома с четырьмя спальнями недвижимость также включает в себя семь дополнительных зданий, в том числе тренажерный зал с боксерским рингом, баскетбольное поле и бассейн. Американские СМИ оценили объект в 2,5 миллиона долларов США.

Тим Митчелл из Cressy & Everett, агентства недвижимости, которое продало ферму, рассказал, что у них было много потенциальных клиентов из различных стран, включая Индонезию и ОАЭ. Он сказал, что они продали собственность Фонду Тюркен, поскольку «покупатели влюбились в регион и ностальгию».

Между тем, Бехрам Туран, глава фонда Тюркен, заявил, что они планируют использовать купленную ими ферму в качестве летней школы для мусульманской молодежи.

«Мы сразу же подумали о ее покупке, когда увидели, что она выставлена на продажу. Али провел последние два десятилетия своей жизни здесь. Что нас мотивировало в этом приобретении, так это то, что она рядом с Чикаго, где живет большая мусульманская община, и это место где мы сохраняем память об Али», - сказал Туран.

Он заявил, что они планируют превратить ее в летнюю школу для студентов-мусульман, живущих по соседству.

«Это также даст возможность студентам вдохновиться жизненной философией Али и работать на успех. Очевидно, что мусульманскому сообществу в Соединенных Штатах будет полезно использовать это свойство для своих целей», - сказал он.

Туран говорит, что это место также будет служить мусульманам, которые приезжают в США учиться.

«Наша работа будет поддерживаться как музеем Мухаммада Али, так и семьей Али. Мы хотим, чтобы она служила в качестве действующего общественного центра с летней школой и конференциями», - добавил он.

Фонд Тюркен был создан в 2014 году в США двумя известными образовательными фондами Турции, Ensar и Türgev, для оказания помощи нуждающимся студентам посредством жилищных, стипендиальных и других культурных программ, призванных улучшить их образовательный опыт в США.