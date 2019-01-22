Кровавый понедельник в Афганистане: более 100 силовиков погибли в результате нападения талибов

В понедельник талибы убили более 100 военнослужащих афганских сил безопасности в военном комплексе в центральной провинции Майдан Вардак, рассказал высокопоставленный представитель министерства обороны.

«У нас есть информация о том, что в результате взрыва внутри военного учебного центра погибли 126 человек, восемь спецназовцев среди погибших», - сказал высокопоставленный сотрудник министерства обороны в Кабуле на условиях анонимности.

По словам чиновника, нападение началось в понедельник утром, когда талибы направили автомобиль, нагруженный взрывчаткой, через военный контрольно-пропускной пункт и взорвали автомобиль в кампусе учебного центра сил Национальной службы безопасности в Майдан-Шахре, столице провинции Майдан-Вардак.

Два вооруженных человека вошли в кампус сразу после взрыва и расстреляли многих афганских солдат, после чего были застреляны во время столкновений.

Представители министерства обороны заявили, что талибы использовали американские бронированные автомобили "Хамви", захваченные у афганских войск, в качестве автомобильной бомбы для прорыва военных укреплений.

Шариф Хотак, член провинциального совета в Майдан-Вардак, говорит, что «правительство скрывает точные цифры жертв, чтобы предотвратить дальнейшее падение морального духа афганских сил».

«Взрыв был очень мощным. Все здание рухнуло», - сказал он.

Правительственные чиновники в Майдан-Вардаке и Кабуле отказались комментировать, когда их спросили, скрывают ли они число погибших.

Два высокопоставленных чиновника в министерстве внутренних дел заявили, что точные данные о жертвах не разглашаются, чтобы предотвратить беспорядки в вооруженных силах.

«Мне сказали не публиковать числа погибших. Скрывать факты неприятно», - сказал высокопоставленный чиновник министерства внутренних дел в Кабуле.

В заявлении президента Ашрафа Гани говорится, что «враги страны» совершили нападение на сотрудников НСБ в Майдан-Шахре. «Они убили и ранили многих наших любимых и честных сыновей».

Между тем, талибы заявили, что встретились с официальными лицами США в Катаре в понедельник в ходе последнего раунда переговоров между талибами и Вашингтоном, направленных на прекращение многолетней войны.

США официально не комментируют сообщение о встрече, которая последовала за последними подтвержденными переговорами между двумя сторонами в ОАЭ в декабре.

«После принятия американцами повестки дня о прекращении оккупации Афганистана и недопущении использования Афганистана против других стран в будущем сегодня в столице Катара Дохе состоялись переговоры с американскими представителями», - заявил официальный представитель движения Талибан Забихулла Муджахид.

В последние месяцы представители талибов несколько раз встречались с официальными лицами США, но на прошлой неделе пригрозили приостановить процесс переговоров, подвергнув критике Вашингтон за изменение повестки дня и за добавление «в одностороннем порядке» новых тем.

Талибы уже давно отказываются вести прямые переговоры с кабульским правительством, несмотря на просьбы США, поскольку талибы считают это правительство марионеткой Вашингтона.

В последние годы афганское правительство перестало публиковать подробные данные о жертвах. В прошлом году Ашраф Гани сказал, что 28 000 афганских полицейских и солдат были убиты с 2015 года.

Военные источники сообщают, что около 35 сотрудников сил безопасности страны ежедневно погибают в результате нападений и столкновений.

Талибан взял на себя ответственность за нападение. Представитель талибов Забихулла Муджахид заявил, что в результате комплексной атаки было убито 190 человек.

В последние месяцы талибы усилили свои атаки на силы безопасности и правительственные объекты, в то время как афганские и американские войска активизировали операции против полевых командиров талибов.

Пока что США все еще рассматривают возможность значительного сокращения численности войск в Афганистане. По данным RAND, правительственной исследовательской организации США, в стране дислоцировано около 14 000 военнослужащих США, а также около 7500 военнослужащих из других союзных стран.