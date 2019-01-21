Черные мусульмане составляют пятую часть от всех мусульман США - исследование центра Пью

Исследовательский центр Пью на днях опубликовал результаты одного из своих исследований посвященных афро-американцам и религии. В этот раз темой исследования стали черные мусульмане.

Еще в начале 20-го века, когда Ислам почти не присутствовал в большинстве районов США, мусульманская религия обосновалась во многих чернокожих городских общинах. Сегодня, согласно опросу Pew Research Center, проведенному в 2017 году, черные люди (не считая выходцев из Латинской Америки или представителей смешанных рас) составляют 20% от общей численности мусульман в стране.

Тем не менее, мусульмане составляют лишь небольшую часть от общего черного населения в США. Подавляющее большинство чернокожих американцев являются либо христианами (79%), либо не относятся к какой-то религии (18%), в то время как около 2% чернокожих американцев являются мусульманами.

Около половины чернокожих мусульман (49%) являются обращенными в Ислам, что считается относительно высоким уровнем конверсии (обращения, принятия Ислама). Для сравнения, только 15% не чёрных мусульман в США являются обращенными в Ислам, и только 6% чернокожих являются обращенными в христианство.

Черные мусульмане в целом похожи на чернокожих американцев в том, что у них относительно высокий уровень религиозной практики. Например, значительное большинство как чернокожих мусульман, так и чернокожих христиан говорят, что религия очень важна для них (75% и 84% соответственно). Это более высокий уровень приверженности, чем для не черных мусульман (62%). Черные мусульмане также чаще, чем другие мусульмане в США, совершают пять ежедневных молитв (55% против 39%).

В начале 1900-х годов некоторые мусульманские религиозные лидеры в США утверждали, что Ислам является естественной религией чернокожих людей, широко опираясь на повествования об африканских мусульманах, захваченных веками назад и проданных в качестве рабов в Америке. Наиболее заметной среди групп, заявлявших об этом была еретическая «Нация ислама», которая была первоначально основана в 1930 году и в настоящее время возглавляется «министром» Луисом Фарраханом. Сегодня только двое из каждых 100 опрошенных чернокожих (номинальных) мусульман говорят, что в настоящее время идентифицируют себя с «Нацией ислама». Вместо этого большинство чернокожих мусульман говорят, что они либо мусульмане-сунниты (52%), либо идентифицируют себя как просто «мусульмане» (27%).

Тем не менее, стоит отметить, что опрос 2017 года не задавал этим мусульманам вопрос о том, имели ли они отношения ранее с «Нацией ислама» - важный момент, поскольку многие чернокожие мусульмане, в том числе видные американские мусульманские деятели, такие как Мухаммад Али, Малькольм Х и имам Варис Дин Мухаммад, были членами «Нации ислама» до того, как обратились к Исламу ортодоксальному.

Интересны также взгляды на расовые отношения и географическое распределение чернокожих мусульман США.

В целом, чернокожие в США больше обеспокоены состоянием расовых отношений, чем люди других рас. Но чернокожие мусульмане не полностью разделяют взгляды чернокожих или небелых мусульман по этим вопросам. Например, около девяти из десяти чернокожих мусульман (92%) говорят, что существует большая дискриминация чернокожих, по сравнению с 78% чернокожих христиан и 66% небелых мусульман. И 79% чернокожих мусульман считают, что Америке необходимо продолжать реформы, чтобы чернокожие имели равные права с белыми. Для сравнения, небелые мусульмане с меньшей вероятностью (66%) скажут это.

Географически, чернокожие американские мусульмане чаще, чем чернокожие христиане, живут на северо-востоке страны (например, в Нью-Йорке), в то время как чернокожие христиане более плотно сгруппированы на юге (в традиционных «рабовладельческих» штатах). И чернокожие американские мусульмане, как и американские мусульмане в целом, чаще живут в городских районах, чем чернокожие христиане.

Кроме того, чернокожие мусульмане гораздо чаще, чем небелые мусульмане, рождены в США (69% против 36%), хотя и реже, чем чернокожие христиане (90%). Помимо тех, кто родился в США, многие чернокожие мусульмане являются выходцами из стран Африки к югу от Сахары, включая такие страны, как Сомали и Эфиопия. Наиболее распространенными местами происхождения для не черных мусульман в США являются страны Южной Азии, такие как Пакистан.