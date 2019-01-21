БАПОР на данный момент преодолевает значительный дефицит финансирования

Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) смогло компенсировать дефицит своего бюджета после того, как США прекратили делать обычные пожертвования агентству.

Согласно информированным ливанским источникам, многие страны, в том числе государства Персидского залива, увеличили свои совокупные пожертвования до 122 миллионов долларов, чтобы помочь покрыть дефицит, в то время как другие арабские и европейские страны внесли 50 миллионов долларов. Ливан продолжает надеяться на продолжение усилий стран-доноров по финансированию БАПОР в 2019 году.

Несмотря на обеспокоенность по поводу того, как агентство сможет преодолеть дефицит, оно не только смогло это сделать, но и сумело покрыть чрезвычайные проекты на сумму 1,2 млрд. долларов США. БАПОР удалось привлечь новые каналы финансирования, в том числе новый турецкий источник, который финансируется за счет закята. Ряд аналогичных фондов был создан в Индонезии и Малайзии, а другие находятся в стадии разработки, чтобы помочь агентству ООН.

Важным проектом БАПОР в Ливане является реконструкция лагеря Нахр-эль-Баред для палестинских беженцев на севере страны. Он был полностью уничтожен ливанской армией в 2007 году, и БАПОР изо всех сил пытается получить средства на его реконструкцию для размещения около 40 000 беженцев. Участники специальной конференции в Брюсселе в апреле прошлого года пообещали 100 миллионов долларов для завершения проекта, из которых 24 миллиона долларов были обещаны Германией.

В настоящее время в Ливане существует 12 официальных лагерей палестинских беженцев, находящихся под управлением ООН, которые обслуживают около 450 000 зарегистрированных беженцев. Ранее было 15 лагерей, но три лагеря исчезли за эти годы в различных конфликтах.

Существуют опасения, что страны-доноры будут подвергаться давлению США — под влиянием Израиля и также сократят свои пожертвования БАПОР, которое израильтяне хотели бы закрыть вообще. Если они смогут достичь этого, то палестинские беженцы и их законное право на возвращение, по их мнению, в значительной степени прекратят свое существование как серьезная проблема. Европа, однако, настаивает на том, что она будет продолжать поддержку БАПОР.

Напомним, что с тех пор, как Дональд Трамп стал президентом США, он негативно относится к финансированию своей страной всех органов ООН, а не только БАПОР. Он считает, что ООН должна найти другие источники финансирования. Позиция Трампа поставила под вопрос финансирование миротворцев ООН на юге Ливана, ВСООНЛ, среди других вопросов «соотношение цены и качества», которые он поднял.