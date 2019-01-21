Катар инвестирует в ливанскую экономику 500 миллионов долларов

Министерство иностранных дел Катара заявило, что Доха инвестирует 500 миллионов долларов в государственные ливанские долларовые облигации для поддержки экономики Ливана.

Ливан занимает третье место в мире по величине государственного долга по сравнению с валовым внутренним продуктом (ВВП) и стагнацией роста. Комментарии министра финансов 10 дней назад по поводу государственного долга Ливана вызвали опасения, что он может быть реструктурирован, что приведет к распродаже суверенных облигаций страны, деноминированных в долларах.

Решение об инвестировании было принято после того, как в воскресенье эмир шейх Тамим бин Хамад Аль Тани в Катаре посетил арабский экономический саммит в столице Ливана Бейруте, в ходе которого он встретился с президентом Мишелем Ауном.

Министр иностранных дел Катара Мухаммад бин Абдур-Рахман Аль Тани подчеркнул в понедельник, что его страна всегда была привержена поддержке ливанского народа в свете стоящих перед ним проблем, и этот шаг обусловлен «глубокими братскими связями между двумя братскими странами».

«Мы желаем стабильности и процветания Ливанской республике и ливанскому народу, и восстановления ливанской экономики», - заявил министр иностранных дел в своем заявлении информационному агентстве Катара (QNA).

«Регион нуждается в сильном и процветающем Ливане».